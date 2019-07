Samuel Piette croit qu’il mérite mieux

Le milieu de terrain a confirmé que le club avait soumis une première offre. Mais ce ne semble être que le début des négociations, car Piette estime qu’il mérite mieux.

Le joueur de 24 ans est d'avis que sa valeur est plus élevée que la proposition, et que son salaire devrait donc être plus élevé. Il a notamment comparé son cas à ceux de Wil Trapp (Crew de Columbus), Perry Kitchen (Galaxy de Los Angeles) et Kellyn Acosta (Rapids du Colorado).

Le footballeur de Repentigny est un membre du onze montréalais depuis la saison 2017. Il a été d'office dans 62 rencontres de la MLS, toutes comme partant. Son temps de jeu s'élève à 5490 minutes.

Toujours en quête d'un premier but dans le circuit Garber, Piette est reconnu dans la ligue comme un milieu à caractère défensif étoile. Il a amassé quatre mentions d'assistance en trois campagnes.

Détails à venir.