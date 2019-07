Stroll admet que ses problèmes en qualification le font « vraiment suer »

Stroll sait pertinemment que son manque de performance le samedi dans les qualifications mine sa crédibilité.

Il n'arrive pas à passer la première étape de la séance, la Q1. Depuis le début de la saison, il se fait systématiquement éliminer et ne peut prétendre qu'à une place sur les trois dernières lignes de la grille de départ.

Ce qui l'oblige à gagner des places en course, par son coup de volant et ses réflexes, ce qu'il fait bien et ce qui maintient sa cote.

« Ça me fait vraiment suer ce qui m'arrive le samedi, admet Stroll à motorsports.com. Mais je sais au fond de moi que c'est juste une phase dans tout le processus par lequel passe l'équipe. »

On lit régulièrement que Stroll n'a pas avancé en Q2 depuis le Grand Prix du Japon de 2018, au mois d'octobre, ce qui fait 13 week-ends d'affilée.

« Je ne pense pas à l'an dernier, car j'étais dans une autre équipe, dans une autre voiture qui ne pouvait pas faire mieux. »

Cette saison, si je ne fais pas Q2, c'est pour de petites choses. Souvent, on y est presque, mais il y a toujours quelque chose qui vient contrecarrer nos chronos, la circulation ou un petit problème de moteur. Mais bon, je suis sûr que c'est pareil pour tout le monde. Lance Stroll, pilote de l'écurie Racing Point

Sergio Pérez et Lance Stroll Photo : Getty Images / Mark Thompson

Stroll arrive très bien à prendre du recul par rapport aux embûches et à se faire plaisir en piste.

« Si je pouvais échanger de bonnes performances en qualification pour des points en course, je le ferais. Cette saison, l'équipe fait des progrès, et nos performances en course sont encourageantes, explique le Québécois. Je me sens plus à l'aise le dimanche, car les réglages de course me permettent de m'exprimer. »

« Le départ et la gestion de l'usure des pneus, c'est ce qui permet de marquer des points aujourd'hui en F1. J'y arrive pas mal. Et c'est ce sur quoi nous travaillons. »