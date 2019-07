Le voyage historique de Micheal Azira à la Coupe d'Afrique des nations

Entre qualifications ratées et retraits de la compétition, l’Ouganda n’avait pas atteint la phase finale de la Coupe d’Afrique des nations (CAN) de 1980 à 2015. À leur retour à la CAN, en 2017, les Grues n’ont pas goûté à la victoire. Mais cette année, l’attente des Ougandais, maintenant longue de 41 ans, a pris fin. Avec Micheal Azira, de l’Impact de Montréal, au cœur de l’action.

L’Ouganda n’avait donc plus gagné de match au prestigieux tournoi continental en 41 ans. Il avait alors été finaliste de la compétition. Une période d’austérité interminable pour les supporteurs de l’équipe nationale.

Azira en fait partie. Né dans la capitale, Kampala, il habite l’Amérique parce qu’il a étudié dans ses universités. Son cœur demeure ougandais, et il représente son pays depuis 2014 sur le terrain.

Il était de la formation retournée à la CAN après 39 ans d’absence. Deux défaites, un match nul, merci bonsoir. Pas de quoi célébrer.

Mais le 21 juin dernier, ça s’est enfin produit.

La République démocratique du Congo s’attendait pleinement à l’emporter. Sauf qu’après 14 minutes, c’est l’attaquant ougandais Patrick Kaddu qui a touché la cible sur un coup de pied de coin. Puis Emmanuel Okwi a doublé l’avance des négligés à la 48e.

« Le président nous a appelés pour nous féliciter, a raconté Azira après l'entraînement de l'Impact, lundi, quelque 24 heures après son retour. Ça veut dire que nous avons réussi quelque chose d’important pour tout le pays. C’était un superbe moment pour notre pays que de gagner ce premier match. »

C’était un rêve que le peuple caressait. Tout le pays nous appuyait, nous l’avons senti. Micheal Azira, milieu de terrain de l'Impact de Montréal

Au cours de la préparation de l’équipe ougandaise pour la CAN, un message est revenu : il faut gagner ne serait-ce qu’un match. Cette victoire dès l’ouverture du tournoi a donné au collectif l’élan nécessaire pour accrocher une qualification pour le tour éliminatoire.

Les Ougandais, la tête haute, se sont avoués vaincus en huitièmes de finale contre le Sénégal de Sadio Mané, redoutable attaquant de Liverpool.

« Dans notre équipe nationale, on ne trouve pas de joueur spécial, de grande vedette, a souligné Azira. Il faut toujours donner le meilleur de toi-même pour aller chercher le résultat que tu veux. C’est le plus important, et c’est ce que j’ai vu de mon équipe ougandaise. On donne le meilleur de soi-même, et personne n’essaie d’être plus important que l’autre. C’est plus gros que notre petite personne. »

Micheal Azira (au centre) et ses coéquipiers ougandais ont gagné le premier match de leur pays à la CAN en 41 ans. Photo : Getty Images / AFP/Javier Soriano

Cet esprit de corps a bien servi les Grues, qui avaient tiré un mauvais numéro avant le tournoi. Ils ont été placés dans le groupe A du pays hôte, l’Égypte, avec à sa tête un autre cadre du Liverpool FC, champion d’Europe : Mohamed Salah. Rien que ça.

Heureusement pour les Ougandais, ils ont affronté leurs hôtes dans leur dernière rencontre de la phase de groupe, après avoir récolté leur quatrième point du tournoi dans un match nul contre le Zimbabwe.

« J’ai joué contre Salah, contre Mané… Ces gars-là viennent de gagner une Ligue des champions. C’était incroyable. Mais tu finis aussi par voir qu’ils sont humains comme nous, a soutenu Azira. Ce sont de grands joueurs, avec de belles qualités. Mais ce sont des humains comme nous, et ça nous inspire. Tout le monde a une chance. »