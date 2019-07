Tour de France : un premier maillot jaune pour Julian Alaphilippe

Le Français Julian Alaphilippe (Deceuninck) a fait coup double lundi. Il a remporté en solitaire la troisième étape du Tour de France et a du même coup endossé le maillot jaune lundi, à Épernay.

L'athlète de 27 ans a enlevé son troisième succès d'étape dans le Tour. Il est le premier Français à porter le maillot jaune depuis Tony Gallopin en 2014.

Pour la première arrivée de la Grande Boucle en France au terme d'une étape de 215 km entre Binche et Épernay, Alaphilippe s'est envolé seul à 16 km de l'arrivée et a devancé de 26 secondes l'Australien Michael Matthews et le Belge Jasper Stuyven.

« J'étais très motivé pour faire une belle étape, le parcours me convenait bien, a déclaré Alaphilippe, très ému. J'ai fait attention à ne pas me faire piéger par les chutes. J'ai senti que ça n'allait pas trop mal dans les jambes, sur la dernière côte difficile. Mais je ne pensais pas m'isoler aussi loin de l'arrivée. Quand j'ai vu que j'avais 30 secondes, j'ai tout donné. »

Le Canadien Michael Woods a terminé la course au 20e rang, à 31 secondes du vainqueur. Il pointe au 11e échelon du classement général.

De son côté, le Québécois Hugo Houle a conclu l'étape en 84e place et est classé 85e au total.

La prochaine étape se tiendra mardi. Les cyclistes devront parcourir 213,5 kilomètres entre Reims et Nancy.