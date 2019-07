Après sa victoire à Montréal, Teddy Riner dit non aux mondiaux

« Les mondiaux? Non, assurément non », a-t-il dit lundi à sa descente d'avion à Paris.

« Il faut encore travailler, je ne suis pas encore prêt », a ajouté le judoka français, déjà 10 fois champion du monde.

Riner fait donc l'impasse sur les mondiaux pour une deuxième année de suite. Ce n'est plus pour lui un objectif, il préfère continuer à s'entraîner. Il part en Normandie avec les judokas de l'équipe de France.

Je crois encore être capable d'aller chercher un titre olympique à Tokyo. Tant que je n'aurai pas cette troisième médaille d'or, je ne m'arrêterai pas. Il me reste un an à tout donner, un an pour aller chercher cette médaille.

Le judoka français Teddy Riner