Ashleigh Barty rate son rendez-vous avec Serena Williams à Wimbledon

Alison Riske a créé la surprise lundi à Wimbledon. L'Américaine a montré la porte de sortie à la no 1 mondiale Ashleigh Barty en trois manches de 3-6, 6-2 et 6-3 en huitièmes de finale.

C'est la première fois que la joueuse de 29 ans atteint les quarts de finale d'un tournoi du grand chelem. Riske, 55e au classement de la WTA, a mis 1 h 39 min pour se défaire de son adversaire.

« Je n'ai pas commencé tous mes matchs de façon formidable, mais j'avais confiance que si je pouvais bien gérer mes jeux au service, j'allais pouvoir me concentrer sur le sien, confie Riske. Je devais me montrer agressive. »

Alison Riske célèbre sa victoire contre Ashleigh Barty en huitièmes de finale à Wimbledon. Photo : Getty Images / Adrian Dennis

Barty a commis trois doubles fautes pendant la confrontation et s'est fait briser à quatre reprises.

L'Australienne de 23 ans n'avait pas perdu de manche depuis les demi-finales à Roland-Garros, tournoi qu’elle a remporté, et était sur une lancée de 15 victoires d'affilée.

Sa place de numéro un mondiale est désormais menacée par la Tchèque Karolina Pliskova, 3e au monde, qui pourrait prendre la tête du classement si elle accède à la finale.

Serena Williams salue la foule après sa victoire face à Carla Suarez Navarro en huitièmes de finale à Wimbledon. Photo : Getty Images / Glyn Kirk

Le choc tant attendu entre Barty et Serena Williams n'aura donc pas lieu. C'est Riske qui affrontera l'Américaine de 37 ans, tombeuse de l'Espagnole Carla Suarez Navarro.

Williams a sèchement vaincu sa rivale en un peu plus d'une heure, en deux manches identiques de 6-2.

« Je veux vraiment continuer. Je me sens mieux physiquement, je peux enfin jouer au tennis », réagit Williams, qui a enfin récupéré de sa blessure au genou droit.

La 10e joueuse mondiale tente de remporter un 8e titre sur le gazon londonien.

L'Ukrainienne Elina Svitolina a facilement battu la Croate Petra Martic en deux manches de 6-4 et 6-2.

C'est la première fois que la huitième joueuse mondiale atteint les quarts de finale à Wimbledon.

Au prochain tour, elle devra se mesurer à Pliskova ou Karolina Muchova.

Dabrowski poursuit sa route en double

La Canadienne Gabriela Dabrowski et sa coéquipière Yifan Xu ont remporté leur match de huitièmes de finale en double face aux Chinoises Ying-Ying Duan et Saisai Zheng en deux manches de 7-5 et 6-3.

C'est face à ces deux adversaires que Dabrowski et Xu s'étaient inclinées en quarts de finale à Roland-Garros en juin dernier.

Au prochain tour, elles pourraient croiser le fer avec Ashleigh Barty et Victoria Azarenka, si ces dernières parviennent à battre les Américaines Bethanie Mattek-Sands et Danielle Collins.

Garbiela Dabrowski et sa coéquipière Yifan Xu à Wimbledon Photo : Tennis Canada

Autres résultats :