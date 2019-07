Les Hurricanes égalent officiellement l'offre du Canadien à Sebastian Aho

Le CH avait offert au Finlandais, lundi dernier, un contrat d'une valeur de 8,454 millions de dollars par année sur 5 ans.

Les Hurricanes avaient jusqu’à ce lundi pour égaler l’offre et ainsi retenir les services du jeune joueur de centre qui célébrera son 22e anniversaire le 26 juillet. Par communiqué, le club avait annoncé mardi dernier son intention d’offrir le même salaire à Aho.

Choix de deuxième tour de l'équipe en 2015, 35e au total, Aho a amassé 83 buts et 114 aides en 242 rencontres dans la LNH. Il a établi des sommets personnels la saison dernière avec 30 buts et 53 aides. Il a ajouté 5 buts et 7 aides en 15 matchs des séries.

Le Finlandais a représenté son pays au Championnat du monde de 2018 et à la plus récente Coupe du monde de hockey, en 2016. Il a aidé la Finlande à gagner le Championnat du monde junior en 2016.