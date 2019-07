Nick Nurse déçu du départ de Kawhi Leonard, mais reconnaissant de son legs

« Tu ne peux pas blâmer quelqu’un de vouloir rentrer à la maison », a expliqué Nurse.

C’est ce qu’il m’a écrit : “Je rentre à la maison”. Et j’ai seulement dit : “Tu as changé la vie de beaucoup de gens avec ce que tu as accompli à Toronto. La mienne en particulier.” Je l’ai remercié pour ce qu’il a fait. Maintenant on regarde vers le futur. Nick Nurse, entraîneur-chef des Raptors de Toronto

Le joueur par excellence des séries de la NBA a signé un contrat de 4 ans et de 142 millions de dollars avec les Clippers. Nurse avoue qu'il n'est pas surpris de voir son joueur étoile partir.

« C’est une situation à laquelle il fallait s’attendre. Il s’est donné à fond pour nous et nous allons certainement savourer notre victoire encore longtemps. »

Nurse reconnaît que Leonard laisse derrière lui un héritage colossal et de précieux souvenirs.

« Plusieurs me demandent comment c’était d’être son entraîneur. Et je dis toujours que pour moi la meilleure chose c’était d’être sur le côté du terrain et de le regarder travailler. C’est quelque chose que je n’oublierai jamais. »

Avec le départ de Leonard, Nurse et les Raptors auront du pain sur la planche pour restructurer l'équipe, sachant que leurs chances de répéter leurs exploits du printemps dernier sont très faibles.

« Nous avons un énorme défi qui nous attend, mais c’est ce qui nous motive. Certains joueurs auront la chance de jouer un plus gros rôle dans l’équipe qu’ils n’auraient pas eu autrement. On est prêts à relever le défi. »