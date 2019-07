A.J. Greer et Sonny Milano arrêtés après une dispute dans un bar

Les hockeyeurs A.J. Greer et Sonny Milano ont été arrêtés tôt dimanche matin à la suite d'une dispute après une soirée dans une boîte de nuit de New York.

Le New York Post a rapporté que Greer et Milano auraient agressé un homme âgé de 28 ans après une dispute concernant une facture payée plus tôt dans la nuit au club 1 Oak.

La victime aurait subi des blessures à la mâchoire, aux côtes, au cou et à un biceps. Il aurait contacté les autorités, mais aurait refusé de recevoir des soins.

Greer a disputé 15 matchs avec l'Avalanche du Colorado la saison dernière, amassant un but et une aide. Le Québécois a obtenu 19 buts et 25 passes en 54 rencontres dans la Ligue américaine de hockey (LAH) avec les Eagles du Colorado.

Âgé de 22 ans, Greer a récolté 1 but et 5 mentions d'assistance en 37 affrontements dans le circuit Bettman. Il a été choisi au 39e rang (2e tour) par l'Avalanche au repêchage 2015.

Milano a de son côté inscrit un but en huit matchs avec les Blue Jackets de Columbus lors de la dernière campagne, en plus d'amasser 11 buts et 13 passes en 27 rencontres dans la LAH avec les Monsters de Cleveland.

L'Américain de 23 ans a réalisé 24 points, dont 15 buts, en 70 duels dans la Ligue nationale de hockey (LNH). Il a été sélectionné par les Blue Jackets au 16e échelon (1er tour) de l'encan 2014.