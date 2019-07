Tour de France : l'équipe Jumbo remporte la 2e étape, Astana 10e

Teunissen, vainqueur de la première étape samedi, conforte sa position de meneur avec cette victoire.

Le groupe néerlandais a conclu la course en 28 min 58 s et a battu de 20 secondes Ineos, équipe du Gallois Geraint Thomas et du Colombien Egan Bernal, et de 21 secondes l'équipe Deceuninck et Julian Alaphilippe.

L'équipe Astana du Québécois Hugo Houle et du Danois Jakob Fuglsang, qui n'est pas apparu au mieux pendant la course au lendemain de sa chute, s'est située à 41 secondes des vainqueurs.

Les cyclistes de l'équipe Astana terminent leur sprint lors de la deuxième étape. Photo : Getty Images / Anne-Christine Poujoulat

Des grandes formations, c'est Movistar (17e) qui a réalisé la moins bonne opération, en cédant 1:05 à l'équipe néerlandaise.

Le Canadien Michael Woods et ses coéquipiers d'EF Education First ont pris le 6e rang à 28 secondes de Jumbo.

Lundi, les cyclistes parcourront 215 kilomètres entre Binche, en Belgique, et Épernay, en France.