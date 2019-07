Défaite crève-coeur de l'Impact contre le Minnesota United

Anthony Jackson-Hamel a marqué le but le plus rapide dans l’histoire de l’Impact à domicile, mais le onze montréalais s’est incliné 3-2 devant le Minnesota United samedi au stade Saputo.

Le match tendu a été ponctué par quelques décisions controversées des officiels qui ont causé de la grogne dans le camp du Bleu-blanc-noir. Un but de Mason Toye à la 47e minute de jeu, son deuxième de la rencontre, a brisé l’égalité et a donné la victoire aux visiteurs.

Les protégés de Garde ont eu de nombreuses occasions de trouver le fond du filet durant la deuxième portion de la rencontre, mais n’ont pu toucher la cible.

L’Impact a mis 27 secondes pour s’inscrire au tableau de pointage. Zakaria Diallo a effectué une passe à Jackson-Hamel qui était lancé sur l’aile droite. L’attaquant a contourné le défenseur et a surpris le gardien Vito Mannone.

Mason Toye a répliqué à la neuvième minute pour créer l’égalité 1-1. Samuel Piette a perdu le ballon au milieu du territoire montréalais et Kevin Molino l’a récupéré pour l’envoyer à son coéquipier.

À peine quatre minutes plus tard, l’Impact a marqué son deuxième point du match après un coup de pied de coin. Rudy Camacho a profité d’une confusion devant le but adverse pour enregistrer son premier but de la saison.

Quelques minutes avant la mi-temps, Ethan Finlay a réussi à s’échapper contre Evan Bush. Le portier a fait trébucher l’attaquant du Minnesota United et l’arbitre a sifflé un tir de pénalité.

La décision a été vivement critiquée par les joueurs, si bien que Bush a reçu un carton jaune. Les officiels ont consulté la reprise vidéo, mais la décision a été maintenue. Finlay a ramené les deux équipes à la case départ en portant le pointage à 2-2.

La colère était palpable su sein de l’équipe et du personnel montréalais quand les joueurs se sont retirés au vestiaire.

En plus d’Igniacio Piatti, Garde était privé d’Orji Okwonkwo, blessé à l’entraînement plus tôt cette semaine. Daniel Lovitz (États-Unis) et Micheal Azira (Ouganda) n’ont pas encore retrouvé le club montréalais. Ils sont toujours en tournoi avec leur équipe nationale.

Les éliminations du Canada et du Panama à la Gold Cup ont permis à l’équipe de retrouver les services de Piette, Zachary Brault-Guillard et Omar Browne.