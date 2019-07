Les Orioles écrasent les Blue Jays à Toronto

Il s'agit d'une troisième défaite de suite pour les troupiers du gérant Charlie Montoyo. Une poussée de cinq points des Orioles en quatrième manche en est la cause.

Le lanceur partant Clayton Richard a permis six points, dont la moitié sont mérités, et sept coups sûrs en six manches de travail. Il a retiré deux adversaires sur des prises contre un but sur balles.

Le frappeur désigné Renato Nunez ainsi que les voltigeurs Stevie Wilkerson et Anthony Santander ont tous produit deux points dans la victoire des Orioles. Nunez et Wilkerson ont également réalisé un circuit.

Les Blue Jays n'ont soutiré que trois coups sûrs et un but sur balles au trio de lanceurs adverses. Le partant Andrew Cashner a brillé, tout comme les releveurs Jimmy Yacabonis et Shawn Armstrong.

Cashner a accordé trois coups sûrs et un point en sept manches sur la butte et a signé quatre retraits au bâton.

Le joueur de deuxième but Cavan Biggio est l'auteur du seul point produit des locaux. Son simple en quatrième manche a envoyé son coéquipier Vladimir Guerrero fils au marbre.

Le troisième et ultime affrontement de la série opposant les rivaux de la Division est de la Ligue américaine se déroulera dimanche après-midi.

