Mondial féminin : les Suédoises battent les Anglaises en petite finale

Les Suédoises ont pris la 3e place de la Coupe du monde féminine, comme en 1991 et en 2011, en battant l'Angleterre 2-1 lors la petite finale, samedi, à Lyon.

Kosovare Asllani (11) et Sofia Jakobsson (22) ont profité des largesses de la défense anglaise.

L'équipe de Phil Neville a réduit le pointage par Fran Kirby (31), mais l'Angleterre, 3e en 2015, termine 4e, comme les hommes l'été dernier en Russie.

Brillantes tout au long du tournoi, Lucy Bronze n'aura pas le bronze et Ellen White risque de passer à côté du Soulier d'or. L'Angleterre a manqué sa dernière mission, faire marquer un septième but à son attaquante, meilleure buteuse du tournoi à égalité avec l'Américaine Alex Morgan (6 buts), qui peut la dépasser dimanche lors de la grande finale contre les Pays-Bas.

Ellen White a beaucoup couru après ce but. Sur sa première occasion, un hors-jeu a été signalé, et de toute façon Nathalie Bjorn avait sauvé le ballon sur sa ligne (27e).

Elle a cru égaliser deux minutes après la réduction du score et tenir son 7e but de la compétition, mais la vidéo a révélé qu'elle s'était aidée de la main pour contrôler le ballon et dominer Sembrant (33e).

Puis White a vu Hedvig Lindhal arrêter avec le pied sa meilleure occasion (45e+6).

En deuxième mi-temps, elle n'a plus eu de munitions. Mais c'est surtout derrière que l'Angleterre a péché.

À force de jouer avec le feu, sa défense a fini par se brûler. Alex Greenwood a dégagé dans l'axe, geste pourtant proscrit, directement sur Kosovare Asllani qui a trompé Carly Telford au ras de son poteau.

Puis l'arrière-garde anglaise a laissé partir Sofia Jakobsson dans son dos, pour une frappe sur le poteau (16e).

La fois suivante, la Montpelliéraine s'est joué de la passivité de Lucy Bronze pour marquer d'une frappe enroulée à la Thierry Henry (22e).

Menées de deux buts, les Anglaises sont enfin sorties de leur torpeur, secouées par le beau but de leur no 10, Fran Kirby, qui a effacé Linda Sembrant d'un crochet pour marquer à ras de terre (31e).

La seconde période n'a été animée qu'à sa toute fin, avec une balle de but de part et d'autre.

Bronze a cru arracher l'égalisation, mais Fischer a sauvé le ballon d'une tête sur sa ligne (90e), puis Nathalie Bjorn a buté sur Carly Telford au bout d'un raid solitaire (90e+1).

La Suède a conservé sa médaille de bronze, mais l'Angleterre, déjà dans le dernier carré en 2015 et à l'Euro 2017, a pris rendez-vous pour l'Euro-2021... qu'elle organise.