Marcus Johansson se trouve du boulot à Buffalo

Johansson a partagé la dernière saison entre les Devils du New Jersey et les Bruins de Boston, inscrivant 13 buts et récoltant 17 mentions d'assistance en 58 rencontres.

Le hockeyeur de 28 ans a aussi établi un sommet personnel avec 4 buts et 7 mentions d'aide en 22 matchs éliminatoires avec les Bruins.

Johansson, un vétéran de 9 saisons dans la LNH, a enfilé 120 buts et récolté 214 passes en 588 rencontres avec les Capitals de Washington, les Devils et les Bruins. Il a aussi obtenu 13 buts et 28 mentions d'assistance en 94 matchs éliminatoires.

Le Suédois a été sélectionné au premier tour, 24e au total, par les Capitals lors du repêchage de la LNH en 2009.