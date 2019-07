Nadal domine Tsonga et passe en huitièmes de finale à Londres

Rafael Nadal n'a laissé aucune chance à Jo-Wilfried Tsonga de se qualifier en huitièmes de finale de Wimbledon puisqu'il a défait le Français 6-2, 6-3 et 6-2, samedi, en un peu moins de deux heures.

L'Espagnol, vainqueur de son 12e Roland-Garros il y a un mois, et qui atteint pour la 46e fois de sa carrière le stade des huitièmes de finale en tournoi du grand chelem, impressionne depuis le début de la quinzaine londonienne.

« J'ai joué un très bon match depuis le début, j'ai très bien réussi plein de choses. Jo-Wilfried, c'est le joueur que l'on veut éviter, mais aujourd'hui, c'était mon jour », a réagi Nadal à l'issue du match.

Il affrontera au prochain tour le vainqueur du match entre le Portugais Joao Sousa et le Britannique Daniel Evans.

Plus tôt samedi, Kei Nishikori a enregistré sa 400e victoire sur le circuit de l'ATP à l'issue de son duel de troisième tour.

L'ex-finaliste des Internationaux des États-Unis a pris la mesure de l'Américain Steve Johnson 6-4 et 6-3, 6-2 sur le court no 3, se qualifiant ainsi pour la deuxième semaine d'activités pour la troisième fois en quatre ans.

Fin de l'aventure pour Murray et Herbert

Andy Murray et Pierre-Hugues Herbert ont été éliminés samedi dès le deuxième tour du double de Wimbledon, battus par la paire croate Nikoka Mektic et Franko Skugor en quatre manches, 6-7 (7/4), 6-4, 6-2 et 6-3.

L'Écossais, âgé de 32 ans et vainqueur de trois tournois du grand chelem, avait effectué son retour lors du tournoi du Queen's après six mois d'absence à la suite d'une opération à une hanche. Il avait alors souligné son retour par une victoire en double avec Feliciano Lopez.

Andy Murray (à gauche) et Pierre-Hugues Herbert Photo : Getty Images / Clive Brunskill

L'aventure londonienne n'est pas encore terminée pour le Britannique. Il doit encore disputer le premier tour du double mixte avec la légende américaine Serena Williams un peu plus tard dans la journée.

Autres résultats (simple masculin)