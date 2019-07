Serena Williams passe le test Görges, Barty expéditive à Wimbledon

Serena Williams, 10e joueuse mondiale, s'est qualifiée samedi pour les huitièmes de finale de Wimbledon en écartant l'Allemande Julia Görges (18e) 6-3 et 6-4, un vrai test pour l'Américaine face à une joueuse croisée l'année dernière en demi-finales.

Il y a un an, l'Allemande, qui jouait la première demi-finale de sa carrière en tournoi du grand chelem, avait été battue assez nettement 6-2 et 6-4. Un an après, elle a subi le même sort face à l'ex-no 1 au monde, à un jeu près.

Williams, en quête d'un 8e trophée à Wimbledon et d'un 24e titre en tournoi du grand chelem, s'est rassurée après avoir mis du temps à rentrer dans son tournoi. Face à Görges, elle s'est montrée solide, patiente, et redoutablement efficace.

« J'ai souvent un démarrage un peu poussif, mais l'important, c'est que je sois encore en lice », a estimé l'Américaine.

Au prochain tour, elle affrontera l'Espagnole Carla Suarez Navarro.

La favorite et première joueuse au monde, Ashleigh Barty, a quant à elle poursuivi son travail de démolition en accédant facilement aux huitièmes de finale.

L’Australienne n’a eu besoin que de 53 minutes pour venir à bout de la Britannique Harriet Dart en deux manches de 6-1. Elle croisera le fer avec l’Américaine Alison Riske au prochain tour.

Il s’agissait d’une 15e victoire d’affilée pour Barty. Elle vient de remporter les titres aux Internationaux de France et au tournoi sur gazon de Birmingham.

Kvitova poursuit sa route

Il y a une semaine, Petra Kvitova ignorait si elle allait être en mesure de tenir une raquette dans sa main gauche. Elle ne pensait même pas à affronter les meilleures joueuses de la planète au tournoi de Wimbledon. Il semble qu'elle puisse faire les deux.

La championne de Wimbledon s'est qualifiée pour la deuxième semaine d'activités de ce tournoi du grand chelem sur gazon pour la première fois depuis sa conquête du titre en 2014, après avoir défait Magda Linette 6-3 et 6-2 sur le court no 2.

Kvitova, la sixième tête de série, a réussi trois bris sans jamais ouvrir la porte à son adversaire.

Petra Kvitova Photo : Getty Images / Clive Brunskill

La gauchère âgée de 29 ans avait été attaquée à son domicile en République tchèque en 2016, et elle avait dû subir des opérations pour réparer ses blessures au bras gauche. Les séquelles de cette attaque se font encore sentir aujourd'hui, et elle n'a décidé qu'à la dernière minute de participer au tournoi londonien.

Lundi, Kvitova affrontera la gagnante du match entre la championne des Internationaux des États-Unis en 2017, Sloane Stephens, et la favorite locale Johanna Konta, qui avait atteint le carré d'as à Wimbledon en 2017.

Autres résultats :