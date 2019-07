Le Lightning accorde un contrat de deux ans à Cédric Paquette

Paquette a récolté 17 points dont 13 buts la saison dernière. Il a été un choix de quatrième tour du Lightning en 2012.

Le Lightning a également conclu une entente d'un an, à deux volets, avec l'attaquant Carter Verhaeghe. Il a disputé 76 matchs avec le Crunch de Syracuse, dans la Ligue américaine, et amassé 34 buts et 82 points.