Le chemin vers Tokyo de Teddy Riner commence à Montréal

Couronné à Rio et à Londres, celui qui porte très bien le titre de prodige du judo a encore l’appétit de la victoire. Depuis 2010, il a disputé 144 combats et n’en a perdu aucun.

Il a pris une longue pause de la compétition, mais son souhait de s’envoler pour Tokyo l’a poussé à revenir. Pourquoi au Grand Prix de Montréal?

« C’est loin de tout et c’est quelques mois avant les mondiaux. Ça me permet de voir où j’en suis. Ça fait un moment que je n’ai pas fait de compétition. Il y a des têtes de série, il y a des combattants. Il va falloir aller chercher des points. Je vais puiser dans mes ressources pour m’imposer. Ce sera les premiers points pour moi pour aller me qualifier pour les Jeux de Tokyo, qui me tiennent à cœur », a-t-il dit en entrevue avec Radio-Canada Sports.

Il a cependant avoué qu’il n’était pas encore dans la forme où il était avant de s’arrêter. Son passage à Montréal pourrait marquer la fin de sa série de victoires.

« Si je voulais mettre un pourcentage, je vais écouter ce que mon entraîneur a dit, je suis à 60-70 %. Je ne suis pas encore à 100 % de ma forme. Mais c’est aussi ça les grands prix. C’est se jauger et prendre le temps. »

La défaite ne traverse cependant pas l’esprit du judoka de 30 ans. « J’aime beaucoup gagner, moi. L’objectif, c’est de tout donner et d’aller au bout de cette compétition. Il y aura de gros combattants dès le départ, donc je vais certainement y aller à fond dès le début. Il faudra prendre les matchs les uns après les autres et ne pas se précipiter. Il faut aussi que je mette le tournoi dans le cadre d’une préparation », a-t-il affirmé.

Une chose est sûre, Riner a beau être en retard d’un an dans sa récolte de points pour se qualifier pour les Jeux de 2020, il est toujours aussi déterminé.

« La motivation est toujours là. Aujourd’hui, ce qui me fait avancer, ce sont les Jeux olympiques de Tokyo. L’envie, c’est d’être une troisième fois champion olympique. Maintenant, il y a du travail à faire en amont avec ça. Et ça commence par dimanche. »

Il soulèvera sûrement les foules de l’aréna Maurice-Richard avec son sens du spectacle, un élément qu’il n’a pas l’intention de changer.

« C’est l’objectif, de garder mon style, de le peaufiner et de m’améliorer pour être encore plus performant à Tokyo. »