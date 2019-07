Karolina Pliskova en huitièmes de finale à Wimbledon; Caroline Wozniacki plie bagages

Karolina Pliskova (no 3) rejoint les huitièmes de finale à Wimbledon; Caroline Wozniacki éliminée au 3e tour.

Pliskova a mis 1h 46 min pour l'emporter 6-3, 2-6 et 6-4 devant Su-Wei Hsieh, surnommée la magicienne du circuit de la WTA en raison des angles improbables qu'elle produit et de son coup droit atypique frappé à deux mains.

La Tchèque de 27 ans a fait parler sa puissance au service et a distribué 14 as en plus de mettre en jeu 74 % de ses premières balles de service. Elle a assomé sa rivale taïwanaise de 42 coups gagnants.

Pliskova égale sa meilleure prestation à l'All England Club avec une présence en huitièmes de finale. Elle se mesurera à Karolina Muchova qui a eu raison d'Anett Kontaveit (no 20), l'Estonienne, en deux manches de 7-6 (9/7) et 6-3.

De son côté, Caroline Wozniacki, 14e tête de série, s'est fait montrer la sortie par la Chinoise Shuai Zhang, 50e à la WTA.

La Danoise, visiblement pas dans son assiette, s'est fait croquer en deux manches de 6-4 et 6-2.

Wimbledon demeure le tournoi du grand chelem qui lui réussit le moins, le seul où Wozniacki n'a jamais atteint les quarts de finale.

Plus de détails à venir.

Autres résultats :