Le président de la FIFA souhaite que la Coupe du monde féminine passe de 24 à 32 équipes

« Il ne faut pas perdre de temps. Il faut travailler, rien n'est impossible. Si on regarde le succès de cette Coupe du monde, il faut voir encore plus grand », a dit Infantino, à deux jours de la finale entre les États-Unis et les Pays-Bas.

« Il y aura un avant et un après [le Mondial français], a-t-il poursuivi. Cette Coupe du monde est la meilleure de l'histoire, elle a été phénoménale, exceptionnelle. »

Le président de la FIFA voudrait par ailleurs doubler la dotation financière destinée aux équipes dans cette Coupe du monde et créer une Coupe du monde féminine des clubs dès l'année prochaine.

Il a aussi évoqué un investissement global de 1 milliard d'euros (1,5 G$ CA) de la FIFA à destination du football féminin. « Il faut investir pour faire croître le football féminin dans le monde entier », a-t-il conclu.