Milos Raonic et Novak Djokovic avancent au quatrième tour

Milos Raonic a dominé aisément l’Américain Reilly Opelka au troisième tour du tournoi de Wimbledon, vendredi, en trois manches de 7-6 (7/1), 6-2 et 6-1. La chose a été plus compliquée pour Novak Djokovic.

Reilly Opelka a livré une bonne bataille à Raonic à la première manche, mais n’a pu tenir au jeu décisif. Par la suite, le Canadien de 28 ans n’a pas trop eu à forcer pour se défaire de la 63e raquette mondiale.

Raonic, 17e à l'ATP, a remporté une séquence de sept jeux d’affilée.

Au quatrième tour, il retrouvera l'Argentin Guido Pella (no 26), tombeur du finaliste de 2018 et quatrième tête de série, Kevin Anderson, en trois manches de 6-4, 6-3 et 7-6 (7/4).

Pour sa part, Djokovic est tombé sur un coriace adversaire de 10 ans son cadet. Le numéro un mondial s'est escrimé pendant 3 h tout juste pour venir à bout de Hubert Hurkacz, 48e joueur mondial, en quatre manches de 7-5, 6-7 (5/7), 6-1 et 6-4.

Le favori a atteint pour la 12e fois les huitièmes de finale à Wimbledon, égalant ainsi l'Allemand Boris Becker, mais derrière Jimmy Connors et Roger Federer (16 fois).

Autant il n'y avait pas eu match au premier tour de Roland-Garros il y a un mois face au même adversaire (balayé 6-4, 6-2, 6-2), autant sur le gazon, l'histoire a été différente.

Après avoir remporté la première manche à l'arraché, le Serbe s'est fait voler la seconde au bris d'égalité, gêné par le service et l'audace de Hurkacz.

Djoko a vacillé et s'est ressaisi aussitôt en survolant les deux dernières manches. Un léger avertissement sans doute, mais qui ne devrait pas avoir beaucoup d'effet sur ses chances de remporter un 5e trophée cette année au All England Club.

« Je voudrais le féliciter. Il s'est bien battu, il a bien joué. C'était une belle bataille pendant les deux premières manches », a estimé le vainqueur.

Au prochain tour, Djokovic pourrait se mesurer à la jeune pépite canadienne Félix Auger-Aliassime, qui affronte le Français Ugo Humbert.

Deux Canadiens n'ont jamais atteint les huitièmes de finale à Wimbledon au cours d'une même édition.

En double, Vasek Pospisil, de Vancouver, et l'Australien Matthew Ebden ont plié l'échine 5-7, 4-6, 6-7 (3/7) au deuxième tour devant le Britannique Joe Salisbury et l'Américain Rajeev Ram.

Plus de détails à venir.

Autres résultats