Une dernière séquence à l’attaque pour Luc Brodeur-Jourdain avant la retraite

Le Maskoutain de 36 ans a été inséré dans la formation partante par l'entraîneur-chef Khari Jones face aux Tiger-Cats de Hamilton, jeudi au stade Percival-Molson.

L'attaque des Alouettes a franchi 60 verges sur cette première séquence pour se retrouver à la ligne de 3 des Tiger-Cats, mais Jones a décidé de jouer de prudence et a opté pour un placement, une décision accueillie par les huées de la foule.

Boris Bede a donné l’avance 3-0 en réussissant son botté sur 10 verges.

L'annonceur maison a souligné la carrière de Brodeur-Jourdain. Le no 58 a quitté le terrain, enlaçant longuement ses coéquipiers, notamment ceux qui ont partagé ses plus de 10 saisons chez les Alouettes, Martin Bédard et Kristian Matte.

Brodeur-Jourdain est revenu quelques minutes plus tard, alors que les Alouettes ont inscrit le premier touché du match, afin d'effectuer la remise sur la transformation d'un point des locaux, qui ont porté la marque à 10-0 à la suite du touché de William Stanback. Une interception de Glen Love a mené à cette séquence fructueuse.

Matte était de retour au centre pour la troisième séquence des Alouettes, conclue par un dégagement.

C'est une carrière de 169 matchs qui a ainsi pris fin. Brodeur-Jourdain, Bédard et John Bowman sont les seuls joueurs restants de l'époque glorieuse des Alouettes, avec la conquête de la Coupe Grey en 2009 et 2010.