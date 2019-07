Greg Sutton, troisième joueur intronisé au mur de la renommée de l'Impact

L'Impact de Montréal a annoncé que l'ancien gardien Greg Sutton sera le troisième joueur du club à être intronisé à son mur de la renommée.

Sutton, qui rejoindra ses anciens coéquipiers Nevio Pizzolitto et Gabriel Gervais, sera honoré à la mi-temps du match contre le Minnesota United, samedi, au stade Saputo.



« Je suis content de me trouver ici pour souligner les performances d’un des plus grands gardiens de notre histoire, a affirmé le propriétaire de l'Impact Joey Saputo. C’est important pour moi de ne pas oublier ceux qui ont forgé les racines de ce club qui prend de plus en plus sa place dans le cœur des Montréalais et des Québécois. »

Le mur de la renommée est un espace permanent au stade Saputo sur lequel sont inscrits les noms des joueurs qui ont marqué l'histoire du club et qui se sont illustrés de façon importante tout au long de leur carrière, autant avec l'équipe qu'à travers la ligue.

Les joueurs sont sélectionnés selon les critères suivants : un minimum de 100 matchs avec l'Impact, ne plus être avec le club depuis 5 ans et avoir joué un premier match avec le club il y a au moins 15 ans. Chaque année, un ou deux joueurs seront ajoutés au mur.

« Une des belles choses par rapport à cet honneur, c’est que mes enfants peuvent y prendre part et comprendre que j’ai eu une forme d’influence sur cette équipe », a déclaré Sutton.

Au cours de sa carrière professionnelle de 14 saisons, Greg Sutton a effectué deux passages au sein de l'Impact, disputant ses six premières saisons avec le club de 2001 à 2006, en deuxième division nord-américaine. Il a établi plusieurs records d'équipe pour les gardiens en saison, avec 75 blanchissages, 77 victoires, 149 matchs joués et 13 832 minutes de jeu.

Joueur par excellence de la A-League en 2004, Sutton a été nommé gardien de l'année quatre saisons consécutives, de 2003 à 2006, mais quand il s'est amené avec l'Impact en 2001, il a dû batailler ferme pour obtenir le rôle de partant.

« Le gardien qui était là avant moi avec l'équipe, Jim Larkin, venait de gagner le titre de gardien de l'année. Je savais que si je continuais de travailler fort, j'obtiendrais ma chance, a souligné Sutton. En tant que gardien, il faut être patient, mais il faut continuer de pousser. C'est quelque chose que je vois dans ma carrière d'entraîneur à Concordia. Les jeunes pensent qu'ils doivent tout avoir tout de suite, mais j'essaie de leur inculquer que rien n'est donné, tout doit être gagné. »

Sutton a mené l'Impact au deuxième championnat de son histoire, en 2004, son meilleur souvenir dans l'uniforme bleu-blanc-noir.

« Nous avions fait tellement de chemin en quelques années, a-t-il rappelé. En 2001, il n’y avait que 1000 ou 2000 personnes dans les estrades. Nous étions corrects sans plus. Et nous avons réussi à construire quelque chose en peu de temps grâce à Joey [Saputo]. Avoir une foule record au complexe sportif Claude-Robillard, donner un bon spectacle ce jour-là et soulever le trophée, c’est quelque chose que je n’oublierai pas. »

Sutton est revenu avec l'Impact à l'aube de son entrée en MLS, en 2011, mais il n'a joué qu'un seul match en première division avec l'équipe avant de prendre sa retraite à la fin de la saison 2012.

« Ce club a changé complètement depuis que je suis arrivé pour la première fois, a raconté Sutton. J’arrivais de Cincinnati alors que le club venait de faire faillite, et j’ai eu une occasion de jouer avec ce club, avec un autre propriétaire, et le club a aussi fait faillite. Je me suis dit, ça ne peut pas être mon salaire qui met ces équipes dans le trouble financièrement! »

L'Ontarien est toutefois demeuré à Montréal où il entraîne depuis 2013 l'équipe de soccer masculine de l'Université Concordia.

Au niveau international, Sutton a représenté le Canada à 16 occasions, participant à la Gold Cup en 2005, 2007 et 2009.