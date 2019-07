Le Canadien s'entend avec le défenseur Ben Chiarot pour trois ans

Le directeur général du Canadien de Montréal Marc Bergevin a annoncé, jeudi, avoir mis sous contrat pour les trois prochaines saisons le défenseur et joueur autonome Ben Chiarot.

« Nous sommes heureux d'en être venus à une entente avec Ben Chiarot. Un défenseur solide et très fiable, ce joueur comble un besoin pour notre équipe. Il s'agit d'un joueur qui peut obtenir beaucoup de temps de jeu et nous servir dans plusieurs situations. Je suis convaincu qu'il améliorera notre brigade défensive », a indiqué Bergevin.

Ce défenseur gaucher de 28 ans a joué 305 matchs jusqu'ici dans la Ligue nationale, tous avec les Jets de Winnipeg, et a amassé 64 points. Il a connu la meilleure saison offensive de sa carrière l'an dernier avec 5 buts et 15 passes en 78 matchs, et il a affiché un différentiel de +6.

L'Ontarien de Hamilton a été repêché au quatrième tour par les Thrashers d'Atlanta (120e choix au total) lors du repêchage de la LNH en 2009.

Les Jets, qui avaient déjà perdu les joueurs autonomes Brandon Tanev (Pittsburgh) et Tyler Myers (Vancouver) , doivent aussi en venir à des ententes avec Patrik Laine et Kyle Connor, joueurs autonomes avec compensation.