Une lourde commande attend les Alouettes pour la rentrée montréalaise

Six jours après avoir été dominés 41-10 à Hamilton, les Alouettes (0-2) accueilleront jeudi les Tiger-Cats (3-0) pour leur premier match de la saison au stade Percival-Molson à Montréal.

Dire qu'une lourde commande les attend tient de l'euphémisme.

Les Tiger-Cats, qui tenteront de conserver leur dossier parfait, ont de loin la plus dangereuse attaque du circuit Ambrosie avec 128 points marqués après 3 matchs.

Les meneurs de la Division est présentent également la meilleure défense de la Ligue canadienne de football (LCF) avec seulement 41 points accordés.

Ils pointent aussi au sommet dans presque toutes les catégories défensives, dont les sacs (12), les interceptions (5) et les passes rabattues (14).

Le match ne s'annonce donc pas de tout repos pour les Alouettes, qui sont toujours à la recherche de leur première victoire de la campagne après avoir subi des revers à Edmonton et à Hamilton.

L'attaque montréalaise sera conduite par le quart-arrière Vernon Adams fils pour un deuxième duel de suite en raison de la blessure à son homologue Antonio Pipkin.

C'est certain qu'il ne sera pas disponible jeudi, mais il progresse bien. Il s'entraîne en solitaire. Souhaitons que la semaine prochaine, il soit en mesure de bouger davantage. Nous avons en quelque sorte une longue semaine avant de jouer notre prochain match et nous espérons qu'il pourra profiter de ce temps supplémentaire pour revenir à 100 %. Khari Jones, entraîneur-chef des Alouettes de Montréal

Adams fils a réussi 14 passes sur 24 tentatives pour 174 verges, 1 touché et 1 interception contre les Tiger-Cats. Le pivot Matthew Shiltz l'a remplacé et a converti 6 de ses 8 passes pour 64 verges.

La défense des Alouettes sera privée de deux pièces importantes. Le secondeur Boseko Lokombo et le demi défensif Taylor Loffler ont respectivement vu leur nom être inscrit sur la liste des blessés pour une et six rencontres.

Loffler en a surpris plus d'un mardi en participant à un entraînement léger après la séance régulière.

« Je suis heureux de le voir s'entraîner. Nous espérions que ce serait le cas, même en raison d'une blessure au genou, a indiqué Jones.

« C'est toujours inquiétant, mais Loffler est un dur. C'est encourageant de voir l'énergie qu'il est capable de mettre à l'entraînement. Souhaitons que ça signifie un retour hâtif dans son cas. Mais une chose est certaine, nous n'allons pas précipiter son retour. »

Les Alouettes auront une motivation supplémentaire pour décrocher cette première victoire puisque cette rencontre sera la dernière de la brillante carrière du centre québécois Luc Brodeur-Jourdain.

Le vétéran de 11 saisons a annoncé plus tôt cette semaine qu'il allait tirer un trait sur le football après l'ouverture locale.