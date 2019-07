Les Blue Jays malmènent le lanceur Chris Sale

Les Blue Jays (33-54) ont cogné trois coups de circuit dans une victoire de 6-3 contre les Red Sox de Boston (45-41) mercredi au Centre Rogers à Toronto.

Les longues balles ont grandement servi la cause des locaux. Lourdes Gurriel fils, Danny Jansen et Brandon Drury ont tous signé un circuit, produisant cinq des six points de l'équipe torontoise.

Le trio de frappeurs des Jays a ébranlé le lanceur partant Chris Sale, qui a accordé cinq points et neuf coups sûrs en 5,2 manches. Le vétéran de 30 ans a retiré cinq adversaires sur des prises et permis deux buts sur balles.

Drury a mis un terme à la soirée de travail de Sale lorsqu'il a réussi un circuit de deux points en sixième manche.

Freddy Galvis a permis aux Blue Jays d'inscrire un sixième point d'assurance en huitième à l'aide d'un ballon-sacrifice. Il a atteint les sentiers quatre fois grâce à trois coups sûrs et un but sur balles.

L'artilleur David Phelps a commencé le match pour les Blue Jays et a lancé pendant une seule manche avant de céder sa place à Jacob Waguespack, rappelé mardi du niveau AAA.

Ce dernier a donné trois points et six coups sûrs en cinq manches et a retiré quatre rivaux au bâton. Ken Giles a protégé la première victoire de la carrière de Waguespack à sa seconde prestation dans le baseball majeur.

La troisième rencontre de la série, prévue jeudi, déterminera l'équipe qui remportera les honneurs. Les Red Sox ont gagné 10-6 mardi lors du premier match.