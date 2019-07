Félix Auger-Aliassime atteint le troisième tour à Wimbledon grâce à une victoire contre le Français Corentin Moutet

Le jeune phénomène québécois a pris le service de son rival au sixième jeu de la manche initiale, gagnée 6-3.

La 19e tête de série a ensuite amorcé la deuxième avec un deuxième bris, mais Moutet lui a servi la même médecine dès le jeu suivant pour faire 1-1. Puis, à chacun de ses services, Auger-Aliassime a éprouvé des difficultés, comme en fait foi son taux de succès de 57 % avec ses premières balles. Le Français s’est ainsi emparé de cette manche, 6-4.

Le Canadien est revenu avec force et a de nouveau brisé Moutet d’entrée de jeu en troisième manche. Cette fois, il a gardé cet avantage sans fléchir pour faire 6-4.

Auger-Aliassime a utilisé la même stratégie en ouverture de quatrième manche pour consolider sa position. Et il a de nouveau brisé le 84e joueur de l’ATP au cinquième jeu pour mener 4-1, en route vers une réussite de 6-2 pour clore ce match de 3 heures et 2 minutes.

Au troisième tour, il fera face à un autre Français, Ugo Humbert, 66e à l’ATP.

Raonic franchit le 2e tour

Milos Raonic accède au troisième tour à Wimbledon

Milos Raonic est passé au troisième tour grâce à une victoire de 7-6 (7/1), 7-5 et 7-6 (7/4) contre le Néerlandais Robin Haase.

Le Canadien en a fait juste assez pour arriver à ses fins au bout de deux heures et demie d’efforts.

Raonic n’a donc eu besoin que d’un seul bris de service pour vaincre Haase. Mitraillé de 32 as, celui-ci n’a réussi à remporter que 21 points en retour de service contre 44 pour le vainqueur.

La 15e tête de série a eu besoin de l'intervention d'un thérapeute pour soulager son tendon d'Achille au moment où le 76e à l'ATP menait 5-4 dans la manche ultime. Il a malgré tout concrétisé sa victoire à son premier point de match.

« On va voir comment je me sens quand je me réveillerai demain, mais je ne suis pas inquiet, a dit Raonic.

« Il y a des choses que j'aurais voulu faire mieux, j'aurais pu être plus efficace quand les occasions d'être agressif se sont présentées. Mais dans un match au meilleur de cinq manches, il y a des hauts et des bas. »

Battu en quarts de finale sur le gazon londonien au cours des deux dernières années, le finaliste de 2016 retrouvera Reilly Opelka.

Le géant américain de 2,11 m (6 pi 11 po), 63e raquette mondiale, a surpris le Suisse Stan Wawrinka (19e) en cinq manches de 7-5, 3-6, 4-6, 6-4 et 8-6.

Par ailleurs, le Vancouvérois Vasek Pospisil et l'Australien Matthew Ebden disputeront leur match de premier tour en double en fin de journée . Pospisil a perdu au premier tour contre Félix Auger-Aliassime.

Autres résultats