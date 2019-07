Les Red Sox l'emportent sans difficulté à Toronto

Les Red Sox ont respectivement inscrit quatre, un et deux points au cours des trois premières manches pour se forger une avance de 7-1. Price a ainsi pu travailler au monticule avec un confortable coussin.

L'artilleur qui s'est produit dans la Ville Reine durant l'été et l'automne 2015 a retiré sept rivaux sur des prises en six manches sur la butte. Il a accordé deux points, quatre coups sûrs et quatre buts sur balles.

Cette sixième victoire de la saison le rapproche à une seule du plateau des 150 dans le baseball majeur. Price a entamé sa carrière en 2008 avec les Rays de Tampa Bay. Il a également défendu les couleurs des Tigers de Détroit en 2014 et 2015.

Rafael Devers a mené l'attaque des Red Sox avec six points produits et deux marqués en cinq présences au bâton, dont quatre se sont conclues par un coup sûr.

Le joueur de troisième but a frappé deux circuits avec son coéquipier Mookie Betts qui était installé sur les sentiers. Le receveur Christian Vazquez a également frappé une longue balle en solo.

Son homologue des Blue Jays, Danny Jansen, a produit deux des cinq points de l'équipe hôtesse. Il a réussi son cinquième coup de circuit de la campagne.

Le joueur de troisième but Vladimir Guerrero fils a envoyé deux équipiers au marbre à la suite d'un double en fin de neuvième manche.

Le lanceur partant des locaux Trent Thornton a connu une soirée à oublier. Il a permis 7 points, 11 coups sûrs et 1 but sur balles contre 1 retrait au bâton en 2,2 manches de travail.

La veille, lors des célébrations de la fête du Canada, les Torontois ont entamé un mois avec une victoire pour la première fois de la saison.

Les Jays ont amorcé juillet avec un triomphe contre les Royals de Kansas City qui leur a permis de remporter la série de quatre matchs au compte de trois à un.