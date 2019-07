L’ancien lutteur Jacques Rougeau père est décédé

Il était atteint depuis quelque temps d'une fibrose pulmonaire.

En compagnie de son frère Jean, il a marqué le monde de la lutte au Québec, particulièrement dans les années 60 et 70. Il s'était entre autres battu contre le Sheik, Abdullah the Butcher, Hans Schmidt et Maurice Vachon.

Ces trois fils, Raymond, Jacques et Armand, une de ses filles, Joanne, ainsi que trois de ses petits-fils ont aussi œuvré dans le milieu de la lutte.

« Si pour vous il était un lutteur populaire, pour nous, il était un mari, un père, un grand-père et un arrière-grand-père tout autant aimé et estimé. Il était la force tranquille de notre famille et son départ est et sera très douloureux. »