Canada Alpin s’entend à l’amiable avec trois victimes de Bertrand Charest

Gail Kelly, Anna Prchal et Geneviève Simard ont réglé à l’amiable leur poursuite contre Canada Alpin.

Les trois ex-skieuses de l’équipe nationale avaient entamé une poursuite contre la fédération en tant que victimes d’abus sexuels commis par Bertrand Charest.

Charest a été condamné à 12 ans de prison pour des crimes sexuels.

Kelly, Prchal et Simard réclamaient chacune 300 000$ pour des préjudices moraux et matériels et 150 000$ en dommages punitifs.

« Canada Alpin tient à rendre hommage à Mme Kelly, Mme Prchal et Mme Simard, aux autres qui se sont manifestées et à toutes les victimes d'abus dans tous les sports, peut-on lire dans un communiqué de la fédération.

« Malgré que nous ne puissions revenir en arrière et changer le passé, nous croyons qu'il est important de reconnaître qu'au lieu de fournir du soutien lorsque l’abus a été découvert, Canada Alpin s'est d'abord préoccupé de son propre sort, et non de celui des victimes. Nous en sommes profondément désolés. »

« Nous comprenons l'impact dévastateur que cela a eu sur Mme Kelly, Mme Prchal, Mme Simard et les autres. Nous tenons à reconnaître le courage dont elles ont fait preuve afin d'assurer la sécurité du sport pour les générations futures », a indiqué la présidente du conseil d’administration de Canada Alpin, Martha Hall Findlay.