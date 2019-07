L'Impact se rapproche de la communauté du soccer québécois

L'Impact de Montréal a présenté les détails de son Centre d'identification et de perfectionnement (CIP) mardi, au Centre Nutrilait. C'est l'Académie qui prend en charge ce nouveau programme de développement de haut niveau.

Le club montréalais a aussi annoncé que trois clubs amateurs étaient déjà affiliés au programme : St-Lazare Hudson, Mont-Royal Outremont et Saint-Lambert.

Cette nouvelle initiative propose à ces clubs des entraînements qui suivent la pédagogie et la méthodologie de l'Académie.

« On a une responsabilité sociale, a affirmé Patrick Leduc, directeur administratif des opérations soccer de l'Impact. On a besoin d’établir encore plus de ponts avec la communauté du soccer québécois. »

On veut trouver plus de jeunes joueurs, plus tôt, et mieux connaître les joueurs, pas juste de notre région, mais ceux des régions plus éloignées aussi. Patrick Leduc

Patrick Leduc a mentionné que ce programme n'était pas seulement réservé aux garçons. Il a d'ailleurs rappelé que l’équipe canadienne féminine qui s'est présentée à la Coupe du monde ne comptait qu'une seule joueuse québécoise, Gabrielle Carle.

« Je pense qu’on a toute notre responsabilité là-dedans. Le soccer québécois aurait pu amener plus de joueuses. Avec le CIP, on va pouvoir en faire davantage. »

Patrick Leduc a d'ailleurs fait savoir que ce type de programmes existaient déjà, et que l'Impact avait pris du retard sur les autres clubs canadiens.