Le lanceur des Angels Tyler Skaggs est décédé

Le match opposant les Angels aux Rangers du Texas, prévu lundi soir, a été annulé.

« C’est avec une grande tristesse que nous annonçons que Tyler Skaggs est décédé plus tôt ce matin au Texas.Tyler a, et aura toujours, une place importante dans la famille des Angels. Nos pensées et prières accompagnent sa femme Carli et toute sa famille pendant ces moments difficiles. »

Skaggs, qui avait fait ses débuts dans la MLB avec les Diamondbacks de l’Arizona, a passé les cinq dernières saisons dans l’organisation de Los Angeles.

Cette saison, Skaggs a présenté un dossier de 7-7 avec une moyenne de points mérités de 4,29.