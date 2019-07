Jamal Murray signe le contrat le plus onéreux pour un Canadien dans la NBA

L’Ontarien de 22 ans a signé une prolongation de contrat de 5 ans et 170 millions de dollars américains avec les Nuggets de Denver, l’entente la plus riche pour un Canadien dans la NBA.

« On recommence, Denver!, a écrit Murray sur Instagram dimanche. On a encore du travail à finir. Je veux remercier l’organisation des Nuggets d’avoir cru en moi dès le début. Mettons-nous au boulot. En plus, c’est la fête du Canada! »

Les contrats dans la NBA ne sont pas officiels avant la levée de l’embargo samedi prochain, mais Mike George, l’agent de Murray, a confirmé ce contrat à La Presse canadienne.

Murray a déclassé Andrew Wiggins, qui était devenu le basketteur canadien le plus riche en 2017 avec un pacte de 5 ans et 148 millions de dollars.

Murray, un ancien de l’Université du Kentucky, a été repêché au 7e rang du premier tour en 2016. Il a maintenu des moyennes de 18,2 points et 4,8 rebonds par match.

Les Nuggets sont passés à une victoire d’une présence en finale de l’Association de l’Ouest le printemps dernier.

Murray est récemment revenu en Amérique du Nord après avoir participé au camp Basketball sans frontières à Medellín, en Colombie. Son salaire annuel passera de 4,4 millions à 29,25 millions en 2021-2021.

Murray était la tête d’affiche d’une journée chargée pour les Canadiens de la NBA dimanche.

Kelly Olynyk est passé du Heat de Miami aux Mavericks de Dallas. Il y retrouvera un autre Canadien, Dwight Powell.

Le meneur Cory Joseph a signé un nouveau contrat avec les Kings de Sacramento qui lui rapportera 33 millions en 3 ans. Un autre Canadien, Roy Rana, qui a entraîné l’équipe nationale brièvement, est entraîneur adjoint avec les Kings.