Le Real Madrid s'entraînera à Montréal en juillet

« Nous sommes vraiment très fiers que le Real Madrid choisisse nos installations et décide de revenir à Montréal, a déclaré le président et chef de la direction de l'Impact, Kevin Gilmore. L'Impact accueillera une fois de plus ce club mythique à Montréal, ce qui représente un témoignage sur la qualité de classe mondiale de notre centre d'entraînement et sur le statut de Montréal en tant que ville internationale de choix, ainsi qu'une reconnaissance globale d'une ville qui devient de plus en plus ravie par le soccer. »

Le Real Madrid avait passé quelques jours en juillet 2016 également au Centre Nutrilait, quartier général de l'Impact.

Comme il y a trois ans, c'est Zinédine Zidane qui dirige le Real, lui qui est revenu à son poste en mars dernier, neuf mois après avoir démissionné. Zidane avait quitté la tête du club madrilène au lendemain d'une troisième victoire de suite en Ligue des champions.

Le Real Madrid s'entraînera à Montréal pour se préparer à la Coupe internationale des champions, qui se déroulera aux États-Unis. Les Espagnols disputeront leur premier match le 20 juillet face au Bayern Munich, à Houston, puis Arsenal, à Washington, D.C., le 23 juillet, et l'Atlético Madrid, au New Jersey, le 26 juillet.

D'autres grands clubs européens, Chelsea en juillet 2015 et l'AS Roma en août 2016, se sont également entraînés par le passé dans les installations de l'Impact.