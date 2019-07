Jason Spezza s'amène à Toronto; Ceci passe aux Maple Leafs

Le natif de Toronto s'est entendu pour un an et 700 000 dollars.

Il avait passé les cinq dernières campagnes avec Dallas.

Le vétéran de 36 ans a inscrit 8 buts et 19 passes pour un total de 27 points en 79 matchs avec les Stars la saison dernière.

Zaitsev avec les Sénateurs

Nikita Zaitsev Photo : Getty Images / Derek Leung

Les Sénateurs d'Ottawa ont acquis lundi le défenseur Nikita Zaitsev des Maple Leafs de Toronto, en plus des attaquants Connor Brown et Michael Carcone.

En retour, les Maple Leafs ont obtenu les défenseurs Cody Ceci et Ben Harpur, l'attaquant Aaron Luchuk et le choix de troisième tour des Blues Jackets de Columbus au repêchage de 2020.

Zaitsev a encore cinq saisons à jouer à un salaire annuel de 4,5 millions de dollars. Il avait signé un contrat de sept ans en mai 2017.

Le joueur de 27 ans a inscrit 3 buts et 11 passes pour un total de 14 points en 81 matchs en 2018-2019.

« Nous mettons la main sur deux joueurs très compétitifs que nous aimons bien, qui conviennent parfaitement au style de notre équipe, a précisé le directeur général Pierre Dorion des Sénateurs dans un communiqué.

« Les deux sont de vrais professionnels qui correspondent à la culture que nous voulons instaurer à Ottawa.

« Nikita est un défenseur physique qui tire de la droite, qui est intense, qui se place dans les espaces de tirs et bloque des tirs. Connor a marqué 20 buts dans la ligue et il excelle en échec-avant et en désavantage numérique. »

Cet échange permet à Zaitsev de retrouver l'entraîneur-chef D.J. Smith, un ancien adjoint à Toronto.

En date du 1er juillet, Cody Ceci sera joueur autonome avec compensation.

Ceci a obtenu un total de 26 points en 74 rencontres avec les Sénateurs la saison dernière.

Ron Hainsey à Ottawa

Ron Hainsey a passé les deux dernières saisons avec les Maple Leafs. Photo : Getty Images / Maddie Meyer

Les Sénateurs ont accordé un contrat d'un an pour 3,5 millions de dollars au défenseur Ron Hainsey.

Le vétéran de 38 ans a marqué 5 buts et ajouté 18 passes pour 23 points en 81 matchs.

Hainsey avait été repêché par le Canadien de Montréal au 13e rang au total en 2000.

Il a remporté la Coupe Stanley avec les Penguins de Pittsburgh en 2017.