Matt Duchene serait sur le point de s’entendre avec les Predators

Le contrat, qui serait d’une valeur de 8 millions par année, ne peut être rendu officiel avant l’ouverture du marché des joueurs autonomes, lundi, à 12 h (HAE).

Courtisé par plusieurs équipes, Duchene aurait rencontré les membres de l’organisation du Canadien de Montréal mercredi et ceux des Predators de Nashville jeudi.

Duchene aurait arrêté son choix sur la formation du Tennessee. Les Predators ont libéré de l'espace sur leur masse salariale avec l'échange de P.K. Subban la semaine dernière.

Duchene a entamé les neuf premières saisons de sa carrière professionnelle au Colorado, puis a déménagé à Ottawa et à Columbus durant chacune des deux dernières campagnes.

Celui qui a porté l'uniforme des Sénateurs et des Blue Jackets lors de la saison 2018-2019, respectivement pour 50 et 23 matchs, a inscrit 31 buts et 39 mentions d'assistance dans ses 73 affrontements.

La 3e sélection (1er tour) au repêchage de 2009, derrière le défenseur Victor Hedman et le centre John Tavares, a jusqu'ici enregistré 547 points, dont 232 buts, en 727 rencontres dans la LNH.