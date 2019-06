Les Blue Jays défaits par les Royals, Aaron Sanchez continue de s'enfoncer

Le lanceur Aaron Sanchez a été malmené samedi par les Royals de Kansas City (29-55) et les Blue Jays (31-53) ont baissé pavillon par la marque de 7-6 au Centre Rogers de Toronto.

Aux commandes 5-1 à la suite d'une poussée de cinq points en deuxième manche, les Jays ont vu leurs adversaires leur rendre la pareille en troisième pour reprendre les commandes 6-5.

Sanchez a terminé sa journée de travail avec une feuille de route peu envieuse. Il a accordé six points, tous mérités, sept coups sûrs et quatre buts sur balles et a retiré trois frappeurs au bâton.

L'artilleur de 26 ans compte 11 revers à sa fiche depuis le début de la saison. Il s'est construit une fiche de 3-1, mais n'a plus goûté à l'ivresse de la victoire depuis le 27 avril dernier.

Le frappeur désigné Justin Smoak a produit la moitié des six points des Blue Jays grâce à deux coups de circuit. Le receveur Luke Maile a de son côté envoyé deux coéquipiers au marbre à l'aide d'un triple.

Les lanceurs Clayton Richard, des Blue Jays, et Glenn Sparkman, des Royals, sont pressentis pour amorcer la prochaine rencontre entre les deux équipes lundi après-midi.

Les représentants de la Ville Reine l'ont emporté lors des deux premiers affrontements, vendredi et samedi, et auront donc l'occasion d'enlever les honneurs de la série de quatre matchs.

Par ailleurs, l'organisation torontoise et le baseball majeur (MLB) ont annoncé en matinée que Vladimir Guerrero fils participera au prochain concours de coups de circuit.