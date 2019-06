Le Canadien cède Andrew Shaw aux Blackhawks

Le Tricolore met la main sur un choix de deuxième et septième tour en 2020, en plus d'un choix de troisième tour en 2021. Les Blackhawks reçoivent quant à eux un choix de septième tour en 2021.

Shaw, qui célébrera son 28e anniversaire de naissance le 20 juillet, doit encore écouler trois saisons à un contrat de six ans d'une valeur moyenne annuelle de 3,9 millions de dollars américains.

Avec cet échange, le directeur général du Canadien, Marc Bergevin, a maintenant une marge de manœuvre de 12 millions de dollars sur sa masse salariale, à la veille de l’ouverture du marché des joueurs autonomes.

En 63 rencontres la saison dernière, Shaw a récolté 19 buts et 28 aides pour 47 points, un sommet personnel.

Choix de cinquième tour des Blackhawks en 2011, 139e au total, Shaw a inscrit 111 buts et 122 aides en 504 matchs dans la LNH. Il a ajouté 16 buts et 19 aides en 72 rencontres de séries éliminatoires. Il a aidé les Blackhawks à remporter la Coupe Stanley en 2013 et 2015.

En trois saisons avec le Canadien, Shaw a accumulé 41 buts et 55 aides en 182 parties. Il a été blanchi en cinq rencontres de séries éliminatoires.

Le Bleu-blanc-rouge avait acquis ses services des Blackhawks le 24 juin 2016 contre deux choix de deuxième tour.