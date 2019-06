Kevin Durant annoncerait sa prochaine destination dimanche

Durant a choisi de renoncer à une option de plus de 31 millions de dollars américains en vue de la saison prochaine avec les Warriors. Son équipe des trois dernières saisons lui offre, selon ESPN, le contrat le plus lucratif possible selon la convention collective, soit une entente de 221 millions de dollars pour 5 ans.

L’ailier de 30 ans s’est cependant déchiré le tendon d’Achille dans le cinquième match de la finale de la NBA contre les Raptors de Toronto, qui ont finalement été couronnés champions. La convalescence habituelle pour ce genre de blessure suggère que Durant ratera toute la saison prochaine.

Joueur par excellence des finales gagnées en 2017 et 2018, Durant étudierait les options qui s’offrent à lui au sein des Clippers, des Knicks, des Nets et des Warriors.

Plus de détails à venir.