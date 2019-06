Joueurs autonomes : quelles options s’offrent au Canadien?

Le 1 er juillet et la date limite des transactions, deux journées autrefois présentées comme des moments phares dans la LNH, sont surtout devenus l’occasion d’observer des analystes un peu penauds, le nez penché sur leur téléphone, tenter de relever un défi de communications : meubler du temps d’antenne avec un manque criant de contenu. Mais est-ce vraiment une raison pour bouder votre plaisir?

Si vous êtes étudiant en communications, tout l’intérêt réside dans ces acrobaties télévisuelles pour donner un bon spectacle et non pas dans l’annonce du nouveau contrat de Patrik Nemeth. Pour les autres, ce 1er juillet, fête nationale du déménagement, pourrait s’avérer captivant malgré tout.

Le contingent 2019 est alléchant avec ses vedettes offensives comme Artemi Panarin, Matt Duchene et Anders Lee, le genre de joueur d’impact qui atteint rarement l’autonomie, et ces autres prises de choix telles que Sergei Bobrovsky, Mats Zuccarello ou Joe Pavelski.

Or, plusieurs indices pointent vers un marché hésitant et des investisseurs frileux :

Premièrement, le plafond salarial, prévu aux alentours de 83 millions $ à la mi-saison, s’est finalement établi à 81,5 M$, forçant les directeurs généraux à revoir leur portefeuille.

Deuxièmement, comme chaque année, l’ombre menaçante des offres hostiles [offres de contrat aux joueurs autonomes avec compensations, NDLR] plane sur le circuit Bettman. La qualité de ces joueurs cette saison dépasse largement celle des dernières années. Mitch Marner, Mikko Rantanen, Matthew Tkachuk, Sebastian Aho, Brayden Point, Patrik Laine, Zach Werenski, Charlie McAvoy sont tous admissibles à en recevoir une. Le marché pourrait fort bien demeurer timide tant que ces ententes qui redéfiniront de pied en cap les structures salariales des équipes ne seront pas réglées.

En dernier lieu, la demande dépasse l’offre, on ne vous apprend rien, ce qui mène généralement à des élans d’enthousiasme transformés en maux de tête le 2 juillet. Si Kevin Hayes vaut un peu plus de 7 M$ par année pour sept ans et que Jeff Skinner en gagne 9, que valent Duchene et Panarin?

Beaucoup, beaucoup d’argent.

Dans ce contexte, le marché des transactions sera peut-être davantage animé comme on en a vu le prélude dimanche.

La marge de manoeuvre du Canadien

Marc Bergevin a toujours prêché la prudence dans ce genre d’exercice. Il y a dérogé une fois à l’été 2017, visiblement paniqué d’avoir démantelé le côté gauche de sa défense en quelques jours [Markov, Emelin, Beaulieu, Sergachev, NDLR] et s’est retrouvé avec l’encombrant contrat de Karl Alzner.

L’on murmure aussi que Peter Chiarelli, à l’époque DG des Oilers, lui a rendu un fier service un an auparavant lorsqu’il a convaincu Milan Lucic de signer à Edmonton plutôt qu’à Montréal. On vous laisse juger.

Il semble donc acquis que certaines vedettes, si productives soient-elles, seront surpayées.

Le DG des Coyotes, John Chayka, s’est félicité de l’acquisition de Phil Kessel samedi soir, un patineur de renommée comparable aux plus grands noms de la cuvée 2019, justement parce qu’il aurait dû ouvrir son coffre-fort pour attirer un tel joueur en Arizona sur le marché des agents libres. Il le paiera 6,8 M$ pour les trois prochaines campagnes.

Lors du bilan de son équipe en avril, Bergevin affirmait avoir pris « la décision de changer le noyau du club l’an passé et de miser sur la jeunesse et la vitesse ».

« Je veux qu’on garde le cap », avait-il ajouté tout en précisant que ça ne voulait pas dire qu’il ne procéderait pas à des changements. De quelle ampleur?

Avec quelque 8,7 millions de disponible sur sa masse salariale, Montréal vient au 6e rang des équipes les plus dépensières de la LNH, contrairement aux idées reçues.

Le Tricolore aimerait peut-être trouver un gardien auxiliaire à Carey Price et doit aussi se fendre de nouvelles propositions à Joel Armia et Artturi Lehkonen. Même en enterrant les contrats d’Alzner et de Dale Weise dans la Ligue américaine, sa marge de manœuvre sera limitée.

Certes, Matt Duchene est venu visiter le Canadien, l’équipe de son enfance et celle de ses aïeux, argument dont on a fait grand cas.

Matt Duchene Photo : La Presse canadienne / Jay LaPrete

Sauf que Duchene et les Predators se font l’amour courtois depuis le règne de Saint Louis et l’on voit mal le troisième larron, débarqué à la fête en raison de droits filiaux, lui voler la danse (country) à minuit moins une.

Les histoires d’amour sont toutefois compliquées et l’on ne prétend pas en être expert, mais on peut douter que cette visite de l’Ontarien dans la métropole ait été autre chose que, justement, de la courtoisie. Cela dit, ça paraît bien pour le CH qui n’a pas dû essuyer cette fois l’opprobre d’un soufflet au visage à la John Tavares.

Le besoin le plus pressant du Canadien sera difficile à combler par la simple embauche d’un joueur autonome. Les défenseurs gauchers de premier plan se font rares, voire invisibles, si ce n’est que Jake Gardiner.

Derrière l’Américain de 28 ans [29 le 4 juillet], les candidatures s’étiolent et l’on en vient rapidement à Ben Hutton, ratio défensif combiné de -75 au cours des 4 dernières saisons, Ron Hainsey, 38 ans, ou Dion Phaneuf. Mince. Pas les joueurs, mais leur potentiel.

Le vétéran Andrej Sekera, dont le contrat sera racheté lundi par les Oilers, représente une option inattendue et intrigante sur le flanc gauche. Le Slovaque de 33 ans pourrait permettre à Bergevin de gagner du temps dans la refonte de sa brigade s’il acceptait une offre d’une ou deux saisons.

Mais Sekera traîne de lourds antécédents médicaux. Le défenseur a subi une opération au genou gauche il y a deux ans et s’est sectionné le tendon d’Achilles l’an dernier, le genre de blessures qui entraîne généralement une perte de mobilité importante. Il n’a disputé que 60 matchs au cours des deux dernières années et a récolté 12 passes.

De la profondeur plus qu’un sauveur

Le Canadien a terminé 2018-2019 au 5e rang pour les buts inscrits à 5 contre 5, une statistique qui ment rarement. Seules 2 équipes parmi les 10 premières à ce chapitre ont été exclues des séries éliminatoires.

Mais le CH y est parvenu parce que la moitié de son effectif, neuf joueurs pour être précis, a réussi sa saison la plus productive. Le genre d’exploit qui se répète rarement d’une année à l’autre. Un peu de renfort à l’attaque serait accueilli à bras ouverts et là, les options abondent.

Il semble acquis que Panarin jouera en Floride ou dans la région de New York l’an prochain. Duchene risque de signer un contrat à Nashville. Anders Lee représente exactement le type d’ailier, puissant, robuste, marqueur instinctif, qui fait défaut au Bleu-Blanc-Rouge, mais qui, s’il quitte New York, fera sauter la banque pour plusieurs années.

Le DG du Canadien voudra-t-il ajouter un troisième contrat dispendieux qui expirera en 2026?

Corey Perry Photo : Getty Images / Patrick Smith

Peut-être vaudrait-il mieux se rabattre sur des options moins contraignantes comme Corey Perry, lui aussi ralenti par les blessures, ou Michael Ferland. Deux ailiers de bon gabarit avec une touche de marqueur. Ça ne devrait pas coûter si cher avec un retour sur investissement conséquent.

Le rayon des aubaines recèle de joueurs de profondeur comme Marcus Johansson, Gustav Nyquist ou encore Wayne Simmonds pour qui le Tricolore a déjà démontré de l’intérêt par le passé, mais dont l’étoile a pâli après son passage à Nashville au printemps dernier.

De toute façon, Montréal est-elle vraiment à un Johansson d’un long parcours éliminatoire?

Encore une fois, Marc Bergevin sera peut-être mieux servi sur le marché des échanges qu’il n’a jamais hésité à faire trembler, il faut bien le reconnaître.