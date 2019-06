Trois Canadiens parmi les têtes de série à Wimbledon, une première

Milos Raonic (15e), Félix Auger-Aliassime (19e) et Denis Shapovalov (29e) occupent 3 des 32 têtes de série du tournoi.

C'est la première fois qu'autant de Canadiens sont classés parmi les têtes de série d'un tournoi du grand chelem.

Seule la France en a plus avec Gaël Monfils, Gilles Simon, Lucas Pouille et Benoît Paire.

La Serbie en compte autant, avec Novak Djokovic, Laslo Djere et Dusan Lajovic.

Félix Auger-Aliassime affrontait l'Italien Matteo Berrettini en finale du tournoi de Stuttgart plus tôt en juin. Photo : AFP/Getty Images / THOMAS KIENZLE

Auger-Aliassme a une fiche de 6-2 sur gazon en 2019, dont la finale à Stuttgart contre Matteo Berrettini et la demi-finale au tournoi du Queen's face à Feliciano Lopez, futur vainqueur.

« Lopez a très bien joué et a très bien servi, a dit le Québécois. Avec la semaine à Stuttgart et les deux matchs le même jour au Queen's, physiquement et mentalement, ça devenait difficile. Mais après le match, je n'ai pas passé trop de temps à me soucier du résultat. »

Le joueur de 18 ans a battu 12 joueurs du top 50 et a atteint 3 finales de l'ATP cette saison. Il est passé de la 108e place au début de l'année à la 21e.

Auger-Aliassime affrontera lundi son compatriote Vasek Pospisil. Ce dernier participe à son premier tournoi en sept mois, après une opération au dos en janvier.

Ennuyé lui aussi au dos, Raonic avait dû se retirer de la demi-finale de Stuttgart contre Auger-Aliassime. Il a ensuite perdu en quart de finale au tournoi du Queen's.

« Ça varie d'un jour à l'autre, a dit l'Ontarien à propos de son dos samedi, deux jours avant de se mesurer à l'Indien Prajnesh Gunneswaran, 94e au monde. Les sensations diffèrent chaque matin. »

L'Allemand Jan-Lennard Struff a coupé l'herbe sous le pied de Denis Shapovalov à Stuttgart. Photo : picture alliance via getty image / picture alliance

De son côté, Shapovalov a une fiche de 0-2 sur gazon cette année, mais le champion junior de Wimbledon en 2016 a notamment dû affronter le numéro 12 Juan Martin del Potro au tournoi du Queen's.

La semaine dernière, lors d'un tournoi hors-concours près de Londres, Shapovalov a gagné en confiance en battant Fabio Fognini, Djokovic et Tomas Berdych.

L'athlète de 20 ans affrontera mardi le Lithuanien Ricardas Berankis, classé 74e.

Repêché samedi, l'Ontarien Brayden Schnur croisera le fer mardi avec Marcos Baghdatis, 138e. Le Chypriote de 34 ans prendra sa retraite après Wimbledon.