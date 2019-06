Verstappen l'emporte en Autriche au culot, Stroll finit 14e

Le pilote néerlandais, parti de la première ligne, avait raté son départ et avait glissé à la 7e position.

Il pensait sa course perdue, mais il a patiemment rattrapé son retard sur Charles Leclerc, qui a mené cette course jusqu'au 68e des 71 tours.

Verstappen a doublé la Ferrari une première fois au virage no 3 au 68e tour, sans pouvoir rester en tête. Mais au tour suivant, il a surpris Leclerc dans le même virage, en heurtant la Ferrari, roues contre roues, et il est passé au culot.

La direction de course étudie le dépassement.

« Si on ne peut plus se battre en piste, ça ne sert à rien de faire de la F1 », a dit Verstappen.

« Le tour précédent, il me laisse de la place au même virage, a expliqué Leclerc. Et le tour suivant, il me bouscule. Je laisse la direction de course décider. »

Parti de la 14e place sur la grille, Lance Stroll a gagné une position dans le premier tour, mais au bout des 71 tours et après les arrêts aux puits, il a fini 14e.

