Justin Meram se charge de l'Impact à Atlanta

Du coup, l'Impact (9-8-3) a non seulement laissé filer une occasion de se hisser au 1er rang du classement de l'Association Est, ne serait-ce que temporairement, il a vu Atlanta (9-6-2) s'approcher à un seul point de lui, avec trois matchs en main.

Atlanta a aussi signé une quatrième victoire d'affilée contre l'Impact.

Meram a déjoué Evan Bush alors qu'il se trouvait à proximité du filet montréalais à la suite d'un coup de pied de coin qui a touché deux joueurs d'Atlanta dans la surface de réparation. Meram est parvenu à se rendre au ballon et le pousser dans un filet désert malgré la présence à ses côtés de Ken Krolicki et de Jukka Raitala.

Meram, acquis du Crew de Columbus en mai, avait ouvert la marque à la 35e minute de jeu grâce à un superbe tir d'environ 20 mètres qui s'est logé dans le coin supérieur droit du filet. Il s'agissait du 40e but de sa carrière et de son premier depuis son arrivée à Atlanta.

Ce but est survenu environ deux minutes après que Mathieu Choinière eut raté une chance en or d'ouvrir la marque et d'inscrire son premier but en carrière. Toutefois, le tir de l'athlète de Saint-Alexandre a roulé tout juste à la gauche du gardien Brad Guzan.

Les hommes de Rémi Garde se sont cependant repris à la 50e minute de jeu lorsque Zakaria Diallo, posté à quelques mètres du filet de Guzan, a fait dévier de la cuisse droite un tir de Harry Novillo.

En plus d'égaler le pointage 1-1, ce but de Diallo a mis fin à une impressionnante séquence de 506 minutes lors desquelles le Atlanta United n'avait pas concédé de buts à domicile.

Le but de Diallo a été le seul tir cadré de l'Impact sur les cinq qu'il a dirigés vers le filet de Guzan. À l'autre extrémité, Atlanta a tenté 15 tirs vers Bush et quatre ont touché la cible.

L'Impact disputera son prochain match samedi prochain à domicile contre le Minnesota United FC.