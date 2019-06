Katie Zaferes décroche la palme au Triathlon international de Montréal

Zaferes a enlevé les honneurs dans le Vieux-Port samedi pour récolter son quatrième gain depuis le début de la campagne en quatre courses.

La représentante des États-Unis a été accompagnée sur le podium par les Britanniques Georgia Taylor-Brown et Jess Learmonth, respectivement installées sur les deuxième et troisième marches.

La Canadienne Joanna Brown a conclu le Triathlon international de Montréal en 12e position. Elle avait abouti au pied de la tribune lors de l'édition 2018.

Zaferes a terminé l'épreuve, qui totalisait 750 m de natation, 20 km de vélo et 5 m de course à pied, avec un temps de 58 min 15 s pour devancer de justesse sa plus proche poursuivante.

La course s'est jouée dans la dernière ligne droite. La championne a augmenté la cadence en fin de parcours pour se créer un coussin de 11 secondes sur Taylor-Brown.

Détails à venir.