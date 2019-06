Mondial féminin : la Suède et les Pays-Bas en demi-finales

Les Suédoises et les Néerlandaises ont obtenu samedi leur place pour les demi-finales de la Coupe du monde de soccer féminin.

À Rennes, les Suédoises ont créé la sensation en battant les Allemandes 2-1, qui faisaient partie des grandes favorites du tournoi.

La Suède a fait plier la défense allemande, imperméable depuis le début de la compétition, et a mis fin à 24 ans de disette dans une grande compétition face à cette équipe.

Les Allemandes ont ouvert le score par un bel enchaînement de Lina Magull, superbement servie par Sara Dabritz. Mais les doubles championnes du monde se sont fait surprendre par Sofia Jakobsson, puis par Stina Blackstenius.

L'entrée après la pause de la meneuse de jeu Dzsenifer Marozsan, de retour après une blessure, n'a pas suffi à remettre les Allemandes dans le match.

Cette élimination dès les quarts de finale prive également les championnes olympiques 2016 d'une qualification aux JO de 2020.

Les Pays-Bas célèbrent leur victoire en quarts de finale contre l'Italie. Photo : Getty Images / Robert Cianflone

Plus tôt dans la journée, les Pays-Bas ont battu l'Italie 2-0 à Valenciennes.

Championnes d'Europe en 2017, les Néerlandaises s'étaient arrêtées en huitièmes de finale du Mondial de 2015.

« Depuis notre victoire à l'Euro 2017, on a gagné beaucoup en confiance et on devait améliorer notre jeu, ce qu'on a fait pour pouvoir être performant durant cette Coupe du monde », soutient la sélectionneuse Sarina Wiegman.

Sous la chaleur (32 °C au coup d'envoi), les Bataves ont concrétisé leur large domination en seconde période par un but de la tête de Vivianne Miedema, à la suite d'un coup franc.

Scénario similaire pour le deuxième but : tête de Stefanie van der Gragt à la réception d'un nouveau coup de pied arrêté.

On ne doit pas oublier que nos joueuses sont de niveau amateur et ont affronté des joueuses professionnelles. Avec leur état d'esprit remarquable, elles ont réussi à réduire l'écart de niveau avec leurs adversaires. Milena Bertolini, sélectionneuse de l'Italie

« Je ne m'attendais pas à ce qu'on fasse un si beau tournoi, renchérit Bertolini. Quand on a quitté l'Italie, on ne s'attendait pas à atteindre les quarts de finale. Nous sommes tristes de la défaite ce soir, mais nous sommes fières de notre beau parcours durant cette Coupe du monde. »

Les Néerlandaises affronteront les Suédoises en demi-finales mercredi, à Lyon.