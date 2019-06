Nick Suzuki voit une ouverture avec le Canadien

On ne lui a pas dit explicitement, évidemment, mais Nick Suzuki a lu entre les lignes. Il sait que son prochain camp d’entraînement avec le Canadien sera crucial et croit que des postes pourraient être disponibles.

De prime abord, avec son effectif garni de 24 contrats de la Ligue nationale sans compter les probables renouvellements d’embauche d’Artturi Lehkonen et de Joel Armia, la cour semble pleine.

À Suzuki de brouiller les cartes, comme le fait chaque jeune qui arrive à percer une formation de la LNH au mois de septembre. Cette année par contre, la congestion est répartie autant dans l’axe que sur les ailes, ce qui n’était pas le cas pour Jesperi Kotkaniemi en 2018 qui pouvait lorgner un poste de pivot, faiblesse sempiternelle du club.

« Si j’ai un bon été et que j’arrive prêt et que je fais tout ce que je peux pour atteindre la Ligue nationale, il pourrait y avoir quelques postes disponibles. Tous les postes devront être gagnés », a raconté l’Ontarien à la fin du camp de développement du CH tenu à Brossard, vendredi.

Chacun des 39 participants à ce stage accéléré quitte la Rive-Sud avec une idée précise du travail estival à abattre. Rob Ramage, Francis Bouillon et leur équipe, responsables du développement de la jeunesse Bleu-Blanc-Rouge, soumettent des plans précis aux joueurs ou contactent directement leurs entraîneurs et préparateurs physiques pour finaliser la stratégie.

On y identifie les lacunes auxquelles s’attaquer, des méthodes d’entraînement, des conseils en nutrition, en comportement, du soutien psychologique si besoin il y a.

Tous les joueurs le corroborent, ils en bénéficient grandement.

« Ils te guident bien, a assuré Ryan Poehling, un autre prétendant à la LNH.

« Il y a plusieurs étapes pour devenir un pro. De venir ici, d’être témoin de tout ce procédé, ça permet à mon jeu de s’exprimer plus librement », a ajouté l’Américain de 20 ans qui s’entraîne au complexe des Vikings du Minnesota à Eagan durant l’été.

« Ils ont un plan pour chaque joueur. Ils t’inculquent une mentalité de professionnel. Chaque jour, tu dois manger et dormir comme un pro, parce qu’il y a toujours quelqu’un qui regarde. Tu représentes maintenant le Canadien », a lancé l’un de ses nouveaux membres, Cole Caufield.

Dans le cas de Suzuki, le message était dépouillé dans la forme, chargé sur le fond.

Ils m’ont dit d’être prêt tout simplement. Tout le monde doit gagner sa place. Les plus vieux joueurs arrivent prêts aussi. Ils savent que les jeunes débarquent pour leur enlever leur travail. Nick Suzuki

Le 13e choix du repêchage 2017 a ajouté une ligne majeure à son CV en mai dernier quand il a guidé son Storm au titre de la Ligue de l’Ontario (OHL) et à la demi-finale de la Coupe Memorial.

Suzuki a amassé 42 points en 24 matchs en séries et a prouvé qu’il n’avait plus grand-chose à apprendre au niveau junior. Le jeune homme passera chez les professionnels en septembre. Reste à déterminer dans quelle ville il fera ses premiers pas.

« Je ne ressens pas trop de pression. Je sais que je suis un haut choix et qu’il y a des attentes, mais au cours de la saison je n’ai reçu que du soutien des amateurs. Dès que je faisais quelque chose de bien, il m’encourageait. Même à Halifax, plein de partisans du Canadien sont venus me dire que je faisais du bon travail », a-t-il expliqué.

À son premier camp avec le Tricolore, Suzuki avait été victime d’une vague de coupes assez précoces. Le joueur de centre avait eu droit à deux matchs préparatoires et c’était plutôt bien tiré d’affaire. Si bien que les observateurs s’interrogeaient sur la raison de son renvoi. Le principal intéressé aussi.

« Je pense que j’aurais pu rester un peu plus longtemps, mais ils ont pris la bonne décision. Une autre année junior et toute cette expérience en séries. Je les ai impressionnés par mon vécu. »

« Kotkaniemi et moi étions les seuls jeunes joueurs. On se battait pour un poste. Il avait eu un camp et une année extraordinaires. En espérant que je puisse faire ça cette année », a-t-il souhaité.

Suzuki passera son été à développer la puissance de ses jambes et son explosion sur patins identifiée par ses patrons comme un point à améliorer.

Au camp de développement du CH, le talentueux patineur n’a pas fait de flammèches, mais l’on peut penser qu’il avait dans les jambes une année éreintante où il est passé d’Owen Sound, à Vancouver pour le Championnat mondial junior, à Guelph, à Halifax pour la Coupe Memorial.

Il estime avoir disputé plus de 100 rencontres depuis la mi-septembre.

Le vrai test s’amorcera dans deux mois. Et Suzuki sait ce qu'il doit faire. Être prêt.