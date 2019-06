Gold Cup : les Canadiens savent que la marge de manœuvre est mince

L’entraîneur de 43 ans était un vecteur important de l’essor du Canada en soccer féminin. À la tête de l’équipe de 2011 à 2018, il a permis aux Canadiennes de remporter deux médailles de bronze aux Jeux olympiques.

« J’ai pu regarder le match, a dit Herdman au sujet de la défaite du Canada en huitièmes de finale contre la Suède. C’était la fin du Mondial pour une très bonne équipe.

« C’est ça le soccer. C’est un rappel que la marge de manœuvre est minime. Un arrêt sur un tir de pénalité.

« Notre match ne sera pas si différent. »

Le match en question est samedi, un affrontement de quart de finale contre Haïti à Houston. Les Canadiens ont obtenu leur place grâce à une victoire de 7-0 contre les Cubains.

Lucas Cavallini et Jonathan David avaient chacun réussi un tour du chapeau, une première dans l’histoire du programme canadien masculin.

« La mission de ces joueurs est très claire, explique Herdman. C’est de redorer le blason de notre équipe, de donner au drapeau une bonne dose de respect. »

Champion deux fois de la Gold Cup, en 1985 et en 2000, le Canada est présentement 78e au classement masculin de la FIFA, entre l’Irak et Curaçao.

La Gold Cup est le premier gros test pour Herdman depuis qu’il a remplacé Octavio Zambrano en janvier 2018. L’objectif ultime est de se qualifier pour la Coupe du monde 2022, qui aura lieu au Qatar.

Haïti, un adversaire sérieux

Malgré les succès de son équipe durant la Gold Cup, John Herdman ne prend pas le prochain affrontement contre Haïti à la légère.

« Ce sera un match ardu puisque c’est une bonne équipe d’Haïti qui a remporté ses matchs de qualification de la Ligue des nations de la CONCACAF et elle vient de battre un des favoris du tournoi » affirme le sélectionneur canadien.

« Ce sera une question de volonté et de désir d’accomplir le travail ainsi qu’une question de concentration tactique pour gérer leurs qualités athlétiques. »

Pour le milieu de terrain Atiba Hutchinson, cet affrontement sera l’occasion de montrer que les efforts et la préparation ont porté fruit. « Tout ce que nous faisons depuis un an, tous les entraînements, la préparation, ce sont pour des moments comme celui-ci affirme-t-il. Nous avons beaucoup travaillé à l'entraînement et nous avons beaucoup observé nos adversaires.

Nous avons fait tout ce qu’il faut pour être prêt. Nous sommes très excités, nous avons longuement attendu pour une telle occasion et nous voulons simplement que ça débute et montrer ce que nous pouvons faire. Atiba Hutchinson

Le vétéran de 36 ans veut maintenant que l’équipe réussisse à s’affirmer dans une occasion aussi déterminante pour le club. « Nous avons parlé du fait qu’en phase éliminatoire nous devons être plus décisifs et atteindre un niveau supérieur. C’est ce que ça prendra pour réussir à gagner ce match et aller loin dans cette compétition ».

C’est une équipe d'Haïti sur son élan que le Canada affrontera. L’équipe des Antilles a remporté ses trois matchs en phase de groupe contre les Bermudes (2-1), le Nicaragua (2-0) et le Costa Rica (2-1).

Le Canada a eu le dessus sur Haïti lors des 10 affrontements entre les deux équipes, avec une fiche de sept victoires, une défaite et deux matchs nuls, et des victoires à leurs six derniers duels. Cependant, le dernier affrontement entre les deux équipes date de 2007. Le Canada s’attend donc à un match serré face à une équipe d'Haïti combative.

Le gagnant de ce match de quart de finale affrontera le gagnant du duel entre le Mexique et le Costa Rica. Le match de demi-finale aura lieu le 2 juillet à Phoenix.

Avant de penser à ce duel, le Canada voudra faire oublier sa défaite en quart de finale lors de la dernière Gold Cup. Les Canadiens s’étaient alors inclinés face à la Jamaïque. Si le Canada l’emporte face à Haïti samedi, ce sera la première fois depuis 2007 qu’il participera à la demi-finale du tournoi.