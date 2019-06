Tackle Africa : le soccer au service de la santé sexuelle

C’est encore plus vrai pour les pays africains. Trois nations étaient engagées dans ce Mondial : l’Afrique du Sud, éliminée au premier tour, et le Nigeria et le Cameroun, qui se sont rendus jusqu'en huitièmes de finale.

Ce Mondial donne une nouvelle visibilité au soccer féminin africain. Othman Mezouar, le directeur d'un projet qui utilise ce sport pour sensibiliser les jeunes touchés par le VIH et par les problèmes de santé sexuelle en Afrique, s'est entretenu avec Radio-Canada Sports.

Qu’est-ce que Tackle Africa?

C’est une organisation à but non lucratif qui utilise le pouvoir du soccer pour sensibiliser les jeunes sur les thèmes du VIH/sida, mais aussi les grossesses précoces et l’excision. L’idée est de réunir ces jeunes autour d’un sport qu’ils affectionnent pour passer nos messages, un peu comme on passe le ballon à son coéquipier.

Les principaux obstacles sont surtout culturels, car le soccer en Afrique est réservé surtout aux hommes. Il faut donc faire avancer les mentalités. En matière de croyance également, car les thèmes autour de la sexualité sont éminemment tabous.

Comment cela se passe-t-il sur le terrain?

Quand on arrive dans les villages, les entraîneurs réunissent les jeunes autour d’un ballon et leur proposent des jeux. Le soccer est très prisé en Afrique. Petit à petit, cela nous permet de véhiculer nos messages autour des problématiques de santé sexuelle.

Ce qui nous est arrivé de plus beau, c’est l’histoire d’une femme que nous avons formée comme entraîneur et qui a réussi à se faire accepter par les jeunes hommes. Et cela a tellement bien fonctionné qu’elle se promène maintenant de village en village pour faire avancer les mentalités. Ça peut paraître simple, mais en Afrique, c’est presque une révolution.

Vous avez créé Tackle Africa en 2016. Est-ce qu’on peut déjà en évaluer les résultats?

Oui, et je dirais qu’ils sont excellents. On a touché plus de 10 000 jeunes jusqu’à maintenant cette année et on s’aperçoit que les dépistages volontaires chez les jeunes sont en accroissement. Environ 55 % des jeunes ont participé à un programme volontaire. De plus, lors de nos interventions, on découvre que le niveau de connaissance des jeunes autour de ces problématiques a évolué.

Ce qu’il faut dire, c’est que lorsque nous intervenons dans les villages, nous proposons des tournois de soccer et nous installons parallèlement des cliniques mobiles. Cela permet aux jeunes d’avoir des services de dépistage chez eux et qui sont moins formels que les services médicaux traditionnels, comme les centres de santé ou les hôpitaux, où ils risquent d’être jugés. Jusqu’à maintenant, cela a été un réel succès.

La Coupe du monde féminine bat son plein en ce moment en France. Vous servez-vous de l’événement pour vos activités?

Déjà de voir trois équipes africaines pour la phase finale de la Coupe du monde, ça donne une certaine légitimité aux jeunes filles qui sont encore stigmatisées en Afrique. La mentalité des hommes aussi commence à changer, car ils découvrent que le soccer féminin existe partout dans le monde et qu’il est respecté. Et en plus, les filles offrent un si beau jeu, ce qui surprend un peu les hommes. Cette visibilité rejaillit sur notre travail, c’est une réelle bougie d’allumage.

Comment voyez-vous l’avenir?

Avec un réel optimisme. Tout d’abord parce que les progrès sont considérables. La tolérance envers les jeunes filles commence à s’installer. Petit à petit, les stigmatisations s’estompent. De plus, les programmes de préventions sont de plus en plus acceptés et les tabous tombent un à un. Il y a de moins en moins de marginalisation, car l’information circule et, à ce niveau-là, je suis vraiment optimiste pour l’avenir.

Vous aviez pour nous une primeur nous concerne?

Depuis peu, l’ONG Common Goal s’est associée à notre travail. C’est un regroupement de joueurs et de joueuses de soccer professionnel qui ont décidé de verser 1% de leur salaire pour nos activités. Il y a pas moins de 10 joueuses canadiennes qui en font partie!

Cette entrevue a été réalisée pour l'émission L'heure du monde.