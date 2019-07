Les défis de Penny Oleksiak

Depuis, elle se cherche un peu et espère trouver ses repères pendant les mondiaux de la FINA.

Parce que la vie de Penny Oleksiak a basculé en 2016. De l'adolescente anonyme, elle est devenue championne et quadruple médaillée olympique. Puis porte-drapeau et célébrité canadienne, surtout à Toronto.

Les invitations mondaines se sont multipliées du jour au lendemain. Oleksiak, qui n’avait notamment jamais assisté à un match des Raptors, se voyait offrir des billets sur le plancher.

Une transition délicate à gérer pour une adolescente. Sans compter la pression et les attentes de performances. Dès son retour de Rio, en 2016, on lui parlait de sa récolte potentielle de médailles à Tokyo en 2020.

C’était beaucoup sur les épaules d'une nageuse de 16 ans, aussi fortes soient-elles.

« Je ne savais pas à quel point la pression serait lourde, a confié Penny Oleksiak à Radio-Canada Sports en marge des essais nationaux de natation en avril. J'ai passé les deux dernières années à chercher comment vivre avec cette pression. J’ai encore beaucoup à apprendre. »

Son ascension parmi les vedettes du sport a ralenti. Aux derniers mondiaux aquatiques, à Budapest en 2017, Oleksiak n’a pas remporté une seule médaille individuelle. Elle a terminé 4e au 100 m papillon et 6e au 100 m libre.

Aux Jeux du Commonwealth, en avril 2018, Oleksiak a aussi raté le podium lors de ses épreuves individuelles, ramenant au pays trois médailles acquises lors des relais, dans l’ombre de sa compatriote Taylor Ruck, octuple médaillée.

Depuis Rio, Oleksiak a subi deux commotions cérébrales, elle a quitté puis est revenue s’entraîner au centre national d’entraînement. Elle a aussi pris une pause l’an dernier en pleine saison de compétition.

À 19 ans, elle a le talent et la vitesse. Elle reconnaît qu’elle manque de constance dans l'effort à l'entraînement. Sa motivation n’est pas toujours optimale.

« Depuis que je suis jeune, si je n’ai pas à fournir un effort de 100 %, j’ai du mal à l’offrir, admet Oleksiak. Je m'en suis tiré bien souvent, en négligeant ma nutrition, ma santé mentale et en ratant des entraînements. Mais là, ça commence à me rattraper et je dois être plus à mon affaire. »

La clé est dans le travail selon son l’entraîneur national de Natation Canada.

« Penny a encore le goût de la compétition, mais elle doit avoir le désir d'être la meilleure tous les jours, explique Ben Titley. Elle doit mieux comprendre ce que ça prend sur une base quotidienne plutôt que de se concentrer sur le résultat. C’est une jeune femme fabuleuse et elle seule doit prendre la décision de faire tous les efforts et se concentre sur ce qui est vraiment important pour sa carrière. »

Penny traverse une période de transition comme toutes les jeunes femmes de son âge et il ne faut pas minimiser le défi que ça représente en plus de la natation. Est-ce qu’elle sortira grandie de cette période mouvementée? J’en suis certain. Les résultats en piscine viendront du travail. Ben Titley

Au 100 m style libre, l'épreuve qu'elle a remportée à Rio, 12 nageuses ont été plus rapides qu'elle jusqu'ici cette année. Elle refuse toutefois de préciser ses objectifs pour les mondiaux de la FINA.

« Je veux juste être bien et heureuse de la façon dont je nage, explique Oleksiak. J’espère simplement réussir des bons temps. Plus je pense à des objectifs de résultats, plus je suis stressée et plus je serai dure envers moi si j’échoue et j’essaie d’éviter ça. »

Chose certaine, les mondiaux de Gwangju lui permettront de se situer par rapport à la concurrence.

Surtout, elle pourra évaluer le chemin à parcourir jusqu'aux Jeux de Tokyo en 2020.

(Avec les informations d'Olivier Pellerin)