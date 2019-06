Un duel canadien au premier tour de Wimbledon

Le tableau principal de Wimbledon a été dévoilé vendredi. Les Canadiens Félix Auger-Aliassime et Vasek Pospisil s'affronteront dès le premier tour. Leur match est prévu le lundi 1er juillet.

Les deux joueurs se sont déjà affrontés une fois sur le circuit professionnel. En mars 2018, Auger-Aliassime avait eu le dessus sur son compatriote au tournoi d'Indian Wells en deux manches de 6-2 et 7-6 (7/4).

Pospisil revient à la compétition après une absence de huit mois en raison d'une blessure au bas du dos.

Auger-Aliassime, 19e tête de série du tournoi, a participé au tournoi du Queen's plus tôt en juin. Il s'était arrêté en demi-finale contre l'Espagnol Feliciano Lopez.

Le Québécois a participé à trois finales d'un tournoi de l'ATP depuis le début de l'année (Rio, Lyon et Stuttgart).

De son côté, l'Ontarien Milos Raonic, 15e tête de série à Wimbledon, devra se mesurer à l'Indien Prajnesh Gunneswaran au premier tour. Il s'agit d'un premier affrontement pour les deux athlètes.

Denis Shapovalov a rendez-vous avec le Lituanien Ricardas Berankis mardi. En mars 2018, à Indian Wells, Shapovalov avait battu son rival en deux manches de 6-3 et 6-4.

Une demi-finale Nadal-Federer?

Rafael Nadal fera face à des adversaires de taille à Wimbledon. Photo : Getty Images / Clive Mason

Rafael Nadal, qui a récemment critiqué le système des têtes de série de Wimbledon, a hérité de Roger Federer dans sa partie de tableau et pourrait le retrouver en demi-finale. Mais avant, Nadal pourrait rencontrer Nick Kyrgios, l'une de ses bêtes noires, dès le deuxième tour. L'Australien avait battu l'Espagnol en 2014 sur le gazon londonien.

Nadal pourrait ensuite affronter Shapovalov ou Jo-Wilfried Tsonga au troisième tour, deux joueurs qui pourraient lui poser des difficultés.

Le numéro un mondial Novak Djokovic a plutôt été épargné pour ses débuts et se retrouve avec le Sud-Africain et finaliste sortant Kevin Anderson (8e mondial et 4e tête de série), qu'il pourrait retrouver en demi-finale, avant un potentiel quart face au Grec Stefanos Tsitsipas (6e mondial).

Une possible reprise de la finale féminine de 2018 en huitièmes

Angelique Kerber avait battu Serena Williams à Wimbledon en 2018 en deux manches identiques de 6-3. Photo : Getty Images / Michael Steele

Dans le tableau féminin, Serena Williams pourrait prendre sa revanche sur Angelique Kerber, elle qui l'avait battue en finale l'an dernier. Cette fois, le duel pourrait avoir lieu dès les huitièmes de finale. L'Américaine et l'Allemande ne se sont pas recroisées depuis.

La gagnante pourrait ensuite se mesurer à la numéro un mondiale et lauréate de Roland-Garros, Ashleigh Barty. L'Australienne devra toutefois se méfier de son troisième tour a priori face à Garbine Muguruza, lauréate de l'édition 2017.

Les spectateurs auront aussi droit à un choc des générations entre Venus Williams, 39 ans, et Cori Gauff, 15 ans, au premier tour. Gauff est devenue la plus jeune joueuse à se qualifier pour Wimbledon.

Eugenie Bouchard, seule Canadienne figurant au tableau principal, a rendez-vous avec la Slovène Tamara Zidansek. Les deux joueuses ne sont se jamais affronter sur le circuit.